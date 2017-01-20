FACEBOOK’TAN ANLAMSIZ TAVIR

20 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – İstanbul’da Reina eğlence kulübünde yapılan silahlı saldırının ardında hayatını kaybeden çifte vatandaş olan Kerim Akyıl’ın vefatın ardında sanal âlemde ırkçı ve ayrımcı mesajların, yorumlar paylaşanların yanlarına kar kaldı. Belçika Federal Polis’in sanal âlemde Kerim Akyıl’ın terörist tarafından katledilmesinden sonra Facebook ortamında sevinen ırkçılar yazdıkları hakaret dolu yorumları nedeniyle haklarında suç duyurusu işlemi yapılmadığı belirtildi. Konu hakkında yapılan açıklamada ise Facebook idarecileri tarafından Kerim Akyıl’ın öldürülmesi nedeniyle sanal âlemde hakaret eden ve sevinen, ırkçı, ayrımcı mesajlar silindi. Federal polisin yazılan ve yapılan yorumları kaydetmemişti. Yorumlar ve paylaşımlar silinince federal polisin de elinde hiçbir suç delili olmadığı gözlendi sözlerine yer verildi. CD&V (Hristiyan Demokrat) Partisi Facebook’un polisle zorunlu çalışması yönünde bir yasa hazırlığı içinde olduğunu belirtti. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon’un sanal alemde ayrımcılık ve ırkçılık yapanlar hakkında işlem yapılacağına dair belirtmesine rağmen maalesef hiçbir işlem yapılmadan Kerim Akyıl’ın ölümünün ardında yapılan ayrımcılık, kin ve nefret dolu paylaşımlar ırkçı zihniyetin yanına kar kaldı. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili PKK terör örgütü seveceni Zuhal Demir hakkında sanal alemde yaptığı yorum nedeniyle açıl olarak yargılanan bir Türk genci için erken harekete geçen yetkili merciler aynı duyarlığı maalesef Kerim Akyıl konusunda göstermemeleri Türk toplumunu derinden üzdü

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