Farklılığınızı Hyundai ile fark edin

29 Mart, 2017

Yorum Yok

Mehmet Güzel

DİTZİNGEN-Leonberg şehrinde bulunan Hyundai yetkili satış ve bakım servisi HDS Ditzingen şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve iki gün süren sokak festivalinde Hyundai nin son model otomobillerini tanıttı Havalarında güzel olması festivale olan ilgiyi artırırken, her yaş ve zevke hitab eden , birbirinden güzel en son model Hyundai marka otomobiller büyük ilgi gördü.Festivali gezmeye gelenleri bilgilendiren Leonberg Hyundai Servis yetkilileri, araçlara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ziyaretçilere Hyundai marka otomobiller hakkında bilgilendiren ve son günlerde uygulanan ödeme kolaylığı fırsatlarını da tanıtan satış yetkilileri, kampanyalardan ve uygun ödeme fırsatlarından faydalanılması çağrısında bulundular. Dünyadaki en büyük üçüncü otomotiv üreticisi olan Hyundai Otomotiv Grubu, 6 milyon adedin üzerinde bulunan araç satış hacmiyle bu sektörün devleri arasında yer almakta Kalitesine ve ürünlerine güvenen Hyundai, tüm araçları için 5 yıl üretici firma mekanik garantisi, 12 sene paslanmaya karşı ve 15 sene “Mobilitätsgarantie” sunuyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Almanyada bu denli tutulmasının tesadüf olmadığını belirten Hyundai Servis satış müdürü Onur Öztaş,”Dünyanın En Büyük Gelişim Gösteren Otomotiv Markası” unvanı ve hem marka hem ürün bazında aldığı değerli ödüllerle bu haklı başarının taçlandırıldığını belirtti.

HYBİRD ve ELEKTİRKLİ ARAÇLARDA HYUNDAİ FARKI

Hyundai’nin Hybird ve elektrikli araç konusundada Ar-Ge çalışmalarına ilk başkayan ve önemli aşamalar kaydeden bir şirket olduğunu belirten Öztaş 2020 yekadar 20 farklı araç modelinin üretiminin planlandığını belirtti, Öztaş Genesiss modelinin sabit radarları tespit etmesinin ilgi gördüğünü, bunun yanında Hyundai’ın yeni modelleri gerçekten göz kamaştırmakta, özellikle yeni Santa Fee, Ix 35 ve diğer spor ve aile modellerimiz gerek motor gerek kasa gerekse dizaynı ile farklılığını gösteriyor her renk ve modelin mevcut, bunun yanında müşterinin isteğine göre değişikliklerde yapılmakta” Onur Öztaş, “Hyundai kendini farklı hissedenlerin aracı. Siz de kendinizi farklı hissetmek istiyorsanız bu farkı yaşamak istiyorsanız size en yakın Hyundai servisine giderek yeni modellerimizle tanışın farkı yaşayın” Festivalde Hyundai nin son model araçlarını bizzat tanıtan Onur Öztaş Yeni araba almanın artık çok daha kolay olduğunun altını çizdi. Öztaş, ”hem can güvenliği hem de konfor açısından yeni bir arabayı tercih etmesini öneririm. HDS Automobil Center GmbH Adresse: Berliner Straße 56, 71229 Leonberg Telefon:07152 – 33 12 580

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

