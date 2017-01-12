FARKLILIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

12 Ocak, 2017

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Halil Uygun

GENT – 2017 Farklılık ödülleri Gent Belediyesi ve Gent Üniversitesi tarafından verildi. Sağlık, Spor, Refah ve Eşit Haklardan Sorumlu Gent Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı (Encümeni) Resul Tapmaz ve Gent üniversitesi Rektörü De Paepe ikinci kez ‘Farklılık’ ödüllerini sahiplerine verdi. Jana Missiaen ile Heiderike Seynaeve toplumda genç bireylerin psikolojik refahı üzerine araştırma konulu tez çalışmalarıyla ‘2017 Farklılık’ ödülünü almaya hak kazandılar. Resul Tapmaz “Gent üniversitesinin genç düşünürleri tarafından yazılmış toplumda çeşitlilik konulu tezleri hem değer verme hem de tanıma açısından büyük önem taşımaktadır. Genç öğrenci ve araştırmacılara yarının politikasına şekil vermekte yardımcı olacakları iki master öğrencisi tez çalışmalarına göre Flaman bölgesinde gençlerin içinde yaşadıkları kişilik çatışmaları ve buna bağlı olarak görülen intihara teşebbüs ve ciddi psikolojik sorunlarda artış görülmekte. Tez bu gençlerin toplumda savunmasız olduklarını ve bu nedenle psikolojik problemlere ve intihara teşebbüse de daha yatkın olduklarını ortaya koyuyor. Tez çalışmasında ortaya çıkan sonuçların yanında intihara teşebbüs riskinin azaltılması için gerekli koruyucu faktörlere değiniliyor” dedi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Diver Gent yarışması 15 kişilik bir jüri toplam 29 aday arasından Jana Missiaen ile Heiderike Seynaeve birincilik ödülü olan 500 Euro’luk çeki almaya hak kazandılar. Jasmien Van der Sype ile Lore Goovaerts ise yazdıkları tez çalışması için onur ödülü aldılar

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