Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın skandal yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. İfade hürriyeti engellendi, hani siz demokrattınız? Teröristlerin ifade hakkı var da, Adalet Bakanının hakkı yok mu? Her ne olursa olsun, Türkiye yoluna devam edecek.

“Almanya teröristlerin sığınağı haline geldi”

PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor.