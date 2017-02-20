Fas’tan İspanya’ya kaçak göç akını

20 Şubat, 2017

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Fas topraklarında olup İspanya’ya bağlı olan Ceuta kentinde bugün 350 kadar göçmenin yasa dışı yollardan İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

MADRİD – Fas topraklarında olup İspanya’ya bağlı olan Ceuta’nın yerel yönetimi yetkilileri ve Kızıl Haç örgütünden elde edilen bilgilere göre, son 3 gün içerisinde ikinci kez yaşanan göç akınında, dikenli tellerle örülü sınır duvarını geçen 350 göçmenden yaralanan 11 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yetkililer, İspanya sınır güvenlik güçlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle göç akınına müdahale etmekte zorladığını kaydetti.

İspanyol televizyonlarına yansıyan görüntülerde, sınırı geçmeyi başaran göçmenlerin elleriyle zafer işaret yaparak, büyük sevinç yaşadıkları ve birbirlerine sarıldıkları gözlendi.

Öte yandan, İspanyol güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenlerin Ceuta’daki Göçmenleri Geçici Barındırma Merkezi’ne (CETI) götürüldükleri ifade edildi.

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