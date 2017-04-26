Fatihspor’a vekil morali

26 Nisan, 2017

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Cumhur Özcan

BADEN-BADEN – AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Baden Baden Fatih Spor’un yönetim ve futbolcularını ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Kulüp Başkanı Enes Şanlı’nın başarıya taşıdığı ve yeşil sahalarda isminden söz ettiren takım ziyaretten oldukça memnun kaldı. Milletvekili Önal, kulüp yetkililerine ve futbolcuları başarıları dolayısıyla tebrik ederek “Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin buradaki başarınız bizleri Türkiye’de fazlasıyla memnun ediyor. Türkiye olarak Avrupalı Türklerin yanındayız” dedi. Başkan Enes Şanlı, yönetimden Nursel Yıldız, Burhan Akgül, Mehmet Karaoğlu ise ekibin başarısı ise gece gündüz çalıştıklarını ve bu başarıyı sürdüreceklerini söylediler.

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