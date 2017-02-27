FENERBAHÇE’DE ŞAHİN DÖNEMİ

27 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman

FRANKFURT- Almanya’da Fenerbahçe kulübünün taraftarlar derneği bünyesinde resmi faaliyet yapan 11 Fenerbahçeliler Derneği başkanı ve yöneticilerinin dört ay önce Köln’de yaptığı toplantıda Almanya Fenerbahçeliler Dernekleri Birliği’nin aktif hale getirilmesi ve bir çalışma planı oluşturulması amacıyla alınan karar doğrultusunda Almanya Fenerbahçeliler Dernekleri Frankfurt’ta yeniden toplandı. Her derneğin 3 delege ile katıldığı toplantıya Güney Almanya’dan Reutlingen Başkanı Derya Turan, Augsburg Başkanı Kani Altıntaş, Stuttgart Başkanı Salih Şahin ve Asbaşkan M.Akif İyigüven, Landshud Başkanı Kayhan Özdemir ve Frankfurt Başkanı Tunç Çolak, Orta Almanya’dan Köln Başkanı Yusuf Keskin ve Asbaşkan Aykut Işıklar, Koblenz Başkanı Fevzi Kaplan ve Dortmund Başkanı İsmail Çelik, Kuzey Almanya’dan Hamburg Başkanı Mustafa Çömlek, Bremen Başkanı Selçuk Sevinç katıldı. Berlin Dernek yöneticilerinin Farankfurt’a gelemediği toplantıya telefonla katılan Berlin Başkanı Cem Alışık, “Alınan kararlara saygılıyım.” dedi.

OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ

Almanya Fenerbahçeliler Dernekleri Birliği’nin (AFDB) Frankfurt toplantısı Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tunç Çolak’ın açılış konuşmasından sonra söz alan Onursal Başkan Cengiz Arslanoğlu ve Köln Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Yakup Işıklar, AFDB’nin yeniden aktif hale getirecek komite veya yönetim kurulu oluşturalım mı? gündem maddesini tartışmaya açtı. Dernek Başkanları ve yöneticiler yaptıkları değerlendirmeler sonunda birliğin öneminde hemfikir olundu. AFDB’nin yeni dönemdeki yapısının verimli ve devamlı olması ile ilgili Stuttgart Başkanı Salih Şahin’in sunduğu ‘Başkanlardan oluşan üst karar organı ve dönüşümlü başkanlık’ sistemi benimsendi. Böylelikle başkanlar yeni dönem başkanlığı için Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Salih Şahin’i önerdiler. Yapılan açık oylamada Salih Şahin oybirliği ile AFDB’nin yeni başkanı seçildi. AFDB’nin son başkanı ve Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Çömlek yeni çiçeği burnunda Başkan Salih Şahin’i tebrik etti, görevi devrederek başarılar diledi.

AFDB’ye İHTİYAÇ VAR

Toplantı sonunda söz alan yeni Başkan Salih Şahin şöyle konuştu: “Almanya Fenerbahçeliler Dernekleri Birliği Başkanı gibi sorumluluğu çok yüksek, önemli bir göreve layık görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. Almanya ve Avrupa Fenerbahçeliler Dernekleri’nin bir çatı örgütüne önemle ihtiyacı vardı. Amacımız, 2011 yılında faliyeti dondurulan Almanya Fenerbahçeliler Dernekleri Birliğini yeni dönemde Fenerbahçe Kulübümüzle koordineli bir şekilde çalışarak kulübümüze, derneklerimize ve taraftarlarımıza en yüksek seviyede verimli hale getirmek. Tüm derneklerimizi taraftarlarımızın maç izleyebilecekleri dernek evine kavuşturmak. Derneklerimizin üye sayılarının artmasını sağlayacak faaliyetler yapmak. Derneklerimizde, yöneticilerimizin bulunduğu bölgelerde, amatör veya profösyonel takımlarda top koşturan Fenerbahçeli gençleri tarayıp, izleyecek kulübümüze bildireceğimiz yapıyı oluşturacağız. Başkanımız Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçemiz için çok önemsediği, 1 Milyon üye kampanyası ve Sosyal Sorumluluk projelerine destek vereceğiz. Bu çalışmaları Fenerbahçeli taraftarlarımızla, dernek başkanlarımızla başarabilecek maddi, manevi güce ve eğitime sahibiz.” dedi. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda 16-17 Eylül 2017’de Stuttgart’ta toplanma kararı aldı.

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