FESTİVAL İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

21 Nisan, 2017

Yorum Yok

Serdar Türen

NÜRNBERG – IGMG Kuzey Bavyera Bölge Teşkilatı bu ilkini düzenleyeceği Anadolu ve Kardeşlik Festivali iҫin hazırlıkları tamamladı. Bölge Teşkilatı Festivalin hazırlıkları ve program iҫeriğini tanıtmak iҫin Bölge Teşkilat ofisinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Bölge Başkanı İsmail Satır, Bölge Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Tahir Aksu, Bölge Tanıtma Başkanı Murat Kudat ve Bölge Sekreteri Yasin Ҫakmak katıldı. 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında Eventpalast Airport’ta düzenlenecek olan Festivalde zengin bir program iҫeri hazırladıklarını belirten Bölge Teşkilat Başkanı İsmail Satır şunları söyledi. ‘3 gün sürecek olan Festivalimiz iҫin zengin bir sahne programı hazırladık. Hergün tanınmış Sanatҫı ve Hatiblerimiz Festivalimizde sahne alacaklar. Bu Festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu program ile amacımız burada yaşayan insanlarımıza manevi birşeyler verebilmek. Kesinlikle maddi bir ҫıkar düşünmüyoruz. Tabiki böyle bir büyük Festivali organize etmek az meblalar tutmuyor. Burada sizlerin aracılığı ile tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anadolu havası ortamında insanlarımızın bir araya gelerek kardeşliklerini pekiştirecekleri bu Festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz’. Festivalde başta Prof. Dr. Nihat Hatiboğlu olmak üzere Ömer Döngeloğlu, Serdar Tunce ve Resul Aydemir gibi tanınmış isimler sahne alacaklar. Programın Resmi aҫılışının ise Cumartesi Günü Saat 20.00 de yapılacağı belirtildi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

