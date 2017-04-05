FETHİYELİ HEMŞİRELER ALMANYA’DA

5 Nisan, 2017

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Muğla/Fethiyeli hemşireler 2 hafta staj yapacaklar

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde “Buz Dağının Görünmeyen Yüzü Çölyak Hastalığı ve Bakım Uygulamalarına Güneş Olacak Eller Stajı” başlıklı proje için Muğla’nın Fethiye ilçesinden hemşirelik bölümü 12. Sınıf öğrencileri Almanya’ya geldi. Muğla/Fethiye’den Özel Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünü yaptığı, Fethiye Özel Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 3 öğrenci, Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 5 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen 16 günlük staj için Ludwigshafen’e geldi. Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklamada bulunan öğretmen Fatma Ceylan, öğrencilerin mesleki eğitim ve inceleme faaliyetleri yanında gerçekleştirecekleri mesleki ziyaretlerle tecrübe ve birikimlerini geliştirerek kendi alanlarında önemli bir kazanım sağlayacaklarına dikkat çekti. Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde projeye ev sahipliği yapan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya ise, her yıl yüzlerce Avrupa Birliği projelerine destek sağladıklarına dikkat çekerek, ülkemizin Avrupa standartlarını yakından inceleyerek bunları anavatanımızdaki uygulamalarla karşılaştırmalarının büyük bir kazanım olacağını sözlerine ekledi.

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