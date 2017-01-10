FIRAT ARSLAN İKİZ BABASI OLDU

10 Ocak, 2017

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Vedat Alyaz

STUTTGART- Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, baba oldu. Eşi Dilek Arslan’ın Pazar gecesi Almanya’nın Stuttgart kentindeki özel bir hastanede dünyaya getirdiği ikiz kızlar boks dünyası ve Arslan ailesinde büyük sevince yol açtı. 2017’nin kendileri için mutluluklarla başladığını beliter şampiyon boksörümüz Fırat Arslan, ‘Çok şükür kızlarım ve eşim şu an için çok sağlıklı. İki gündür bir saat uykuyla duruyorum. Dün gece eşim yorgun olduğu için çocuklarıma ben baktım ve bundan da çok büyük haz aldım. Baba olmak çok güzel bir duygu. Kızlarımdan birisine rahmetli annemin ismi olan Şükran’ın ismini vereceğim. Kızımızın birinin ismi Melisa diğerinin ismi de Lina Şükran olacak’dedi. Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcumuzun annesini çok sevidiğini, ömrünün sonuna kadar annesine baktığını, hatta son dönemlerinde antrenman salonuna ekran koyarak annesini izleyerek antrenman yaptığını vurguladı.

Çocuklarım dünya şampiyonluğundan daha önemlidir

Çocuklarının dünyaya gelmesiyle sorumluklarının daha da arttığını belirten Fırat Arslan, ‘Kızlarımın düyaya gelmesi benim için dünya şampiyonluğundan çok daha önemlidir çünkü, burada iki can dünyaya teşvik etmiştir. Buradan eşime de teşekür etmek istiyorum bana iki melek hediye ettiği için. Çocuk yapması kolaydır ancak önemli olan onalra bakmak ve iyi yetiştirmektir. Spor hayatımda büyük bir değişiklik olmayacak zaten 2018 yılında boks hayatımda tam 30 yılı doldurmuş olacağım ve boksu bırakmayı düşünüyorum. Bu süre içerisinde dünya şampiyonluk maçına çıkmayı planlıyorum ve ekip olarak bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Zaten şu an WBO’nun dünya sıralamasında üçüncü sıradayım bu da şampiyonluk maçı yapma hakkını veriyor bana. Yazın ortasında yine Göppingen’de bir kemer maçı yapmayı planladık’ dedi.

Kızlarınız boks yapmak isterse müsaade eder misiniz?

Dünya şampiyonumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz’ın, (Günün birinde kızlarınız boks yapmak isterse ne dersiniz sorusuna) Fırat Arslan, ‘Tabi aslında çocuklarımın boks antrenmanları yapmasını isterim çünkü bu spor insanı sağlıklı tutar ve aynı zamanda kendilerini savunmalarına da yardımcı olur, ancak maçlara katlmasını istemem. Şayet ilede ille de boks yapmak isterse ve gerçekten yüzde yüz bu sporu ciddiye alır, antrenmanlarını ciddiyetle yaparsa işte zaman sırf onun mutlu olması için kabul ederim. Çünkü boks futbola benzemez. Maç sırasında hazır olmazsa sağlığına zarar verebilir ve sakatlıklar yaşayabilir. Biliyorsunuz, Muhammed Ali’de kızının boks yapmasına karşıydı ancak yine de destek verdi ve şampiyonluk maçına giderekte bizzat izledi’ dedi.

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