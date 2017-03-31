Firkat konseri yine kalite dolu

31 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- 15 senedir Yönetmen Bekir Yalovalı tarafından olağanüstü çabalarla çalıştırılan Firkat Klasik Türk Mûsıkîsi Cemiyeti Stuttgart Firkat Bahar konseri yine birbirinden güzel eserler ile seyircilere güzel bir Klasik Türk Mûsıkî akşamı yaşatacak. Kurulduğundan beri müzik kalitesinden ödün vermeden Klasik Türk Mûsıkîsi icra eden Firkat korosu yine geçmişten günümüze Türk kültürünü nesilden nesille taşıyacak. Dinliyenlere daha iyi, güzel ve daha kaliteli bir konser verbilmek için Bekir Yalovalı yönetimindeki Firkat Klasik Türk Mûsıkîsi Cemiyeti Stuttgart mensupları konser öncesi tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyorlar.

KORODA DİSİPLİN ŞART

Firkat’ın 2002 yılında kurulduğunu ve ilk etapta Klasik Türk Müziğine sevdalı insanların bir araya gelerek şarkılar söylemeye başladığı grup sonrasında daha profesyonelce çalışmaların içine girdiğini söyleyen Şef Bekir Yalovalı, “Her sene iki konser dışında çok farklı alanlarda gösterilere katılılıyoruz. Ağırlıklı olarak gençlerin müzik eğitimini gündeme alıyoruz. Bu başarının altında istikrarlı ve disiplinli çalışma yatıyor. Çocuklarını teşvik eden aileler, ailelerini teşvik eden çocuklardan oluşan geniş bir aile yapısı içindeyiz. Bazen geç saatlere kadar en küçük ayrıntılarını gündeme alarak bir parçayı en güzel ve makamına ve güftesine uygun halde seyirciye sunmaya çalışıyoruz.” dedi.

DİNLEYENLERE TEŞEKKÜR

Firkat şu anda gerek koro olarak ve gerekse Bekir Yalova’lının yetiştirdiği sazendelerden oluşan geniş bir kadroya sahip. Koro Şefi Bekir Yalovalı, “Klasik Türk Müziği dinleyicileri çok kaliteli müzik dinleyicileridir. Onlar için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar disiplinli bir şekilde koro çalışmalarına katılan koristlere ve bizi hiçbir konserimizde yalnız bırakmayan dinleyicilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz.” şeklinde konuştu.

FİRKAT SİZİ YEŞİL ÇAM’A GÖTÜRECEK

Firkat Bahar Konseri 29. Nisan 2017 tarihinde saat 19.00 dan itibaren (Giriş 18.30’da olacak) Stuttgart Liederhalle-Mozartsaal de olacak. Konserin ana konusu Yeşilçam Şarkıları olacak. Şef Bekir Yalovalı yönetiminde, Yeşilçam Şarkıları adı verdikleri konserlerin ikincisi gerçekleştirecek olan Firkat Klasik Türk Mûsıkî Cemiyeti, büyük üstâdların şarkılarını seslendirecekler. Konserde konuk sanatçı Canan Sezgin Geylan’de sahne alacak. Konsere gerek Firkat içinden yetişen ve gerekse Türkiye’den gelecek birbirinden değerli sazendeler eşlik edecekler.

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