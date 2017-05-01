FİRKAT YİNE MEST ETTİ

1 Mayıs, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman

STUTTGART- 2002 yılından buyana Klasik Müziği’nin en güzel nağmeleriyle Mûsıkî severlere seslenen ve Avrupa’nın en büyük Klasik Türk Mûsıkîsi korosu olan Firkat Klasik Türk Mûsıkî Cemiyeti Stuttgart yine muhteşem bir konsere imza attı. Stuttgart Liederhalle Mozartsaal salonunda düzenlenen konsere konuk sanatçı Canan Sezgin Geylan katılarak geceye renk kattı. Doyumsuz bir müzik ziyafeti veren Firkat Klasik Türk Mûsıkî Cemiyeti, büyük ilgi gördü. Konsere Stuttgart Muavin Konsolosu Remziye Kırali, eski BW Başbakan Yard., Maliye ve Ekonomi Bakanı Nils Schmid ve eşi Tülay Schmid, Baden-Württemberg Türk Toplumu (TGBW) ve Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu ve dernek yöneticilerinin yanısıra çok sayıda iş dünyasından simalar da katıldığı gözlendi. 15 senedir Yönetmen Bekir Yalovalı tarafından olağanüstü çabalarla çalıştırılan 30 kişilik korosuyla Firkat Klasik Türk Mûsıkîsi Cemiyeti Stuttgart ‘Firkat Bahar Konseri-Yeşilçam Şarkıları’ adıyla yine birbirinden güzel eserler ile seyircilere güzel bir Klasik Türk Mûsıkî akşamı yaşattı. Şef Bekir Yalovalı yönetiminde, Beyati makamındaki Faslı’n ardından yıllardır hafızalardan silinmeyen büyük üstâdların şarkılarınının eserleri ve de Yeşilçam melodileriyle süslenen konserin solistleri Firkat Derneği solistleri oldu. Koro şefi Bekir Yalovalı’da eserlerde beraber seslendirerek geceye renk kattı. Konsere gerek Firkat içinden yetişen ve gerekse Türkiye’den gelecek birbirinden değerli sazendeler eşlik ederken konserde konuk sanatçı Canan Sezgin Geylan’de sahne alarak eşsiz bir konser verdi. Sanatçının verdiği konserden sonra dinleyenler tarafından ayakta alkışlandılar. Muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilen konserde yaklaşık 650 izleyiciler dinlediği konserlere sık sık eşlik ettikleri gözlerden kaçmadı. Konser sonunda izleyiciler Firkat Klasik Türk Mûsıkîsi Cemiyeti Stuttgart korosunu ayakta alkışladılar.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

