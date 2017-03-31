FÖTEV-Nds’den büyük başarı

31 Mart, 2017

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Gülsüm Tan-HANNOVER

Aşağı Saksonya Eyaleti başkenti Hannover’de çalışmalarını başarıyla sürdüren Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu’na ( FÖTEV Nds), okul öncesi,okul süresi ve sonrasında çocuklara, gençlere yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle Eyalet Sosyal İşler Bakanlığı tarafından gençlik hizmetleri sağlayıcı kurum olarak “Träger der freien Jugendhilfe” belgesi verildi. Aşağı Saksonya Sosyal İşler Bakanı Cornelia Rundt, makamında düzenlenen toplantıda anılan belgeyi, FÖTEV Nds Başkanı Seyhan Öztürk’e takdim etti.

-FÖTEV Nds’nin başarısı

Bakanlık müsteşarı Dr.Hans-Joachim Heuer, projelerden sorumlu Katherina Harms ‘ın yanısıra FÖTEV Nds Başkan Yardımcısı Ekrem Sağır,Muhasebeci Kadir Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Şanlı’nın da hazır bulunduğu toplantıda Bakan Rundt, göçmenler konusunda konuşmakla kalmayıp onları topluma kazandırma vaadleride yerine getirdiklerini ifade ederken, eyalet bazında faaliyetlerini sürdüren ilk kez bir göçmen kuruluş FÖTEV Nds’nin gençlik çalışmasında taşıyıcı kurum olarak tanınmasını sevinçle karşıladığını söyledi. FÖTEV Nds’in faaliyetlerinden övgü ile söz eden Rundt, “Türk Veli Dernekleri Federasyonu’nun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Federasyon ve bağlı olan dernek yöneticileri tamamen gönüllü çalışmaktalar. Kendilerine gönüllü eğitim elçileri diyebiliriz. Anaokullarında ve diğer okullarda ki çalışmalarını da başarılı bulduğum FÖTEV Nds’nin gençlik konusunda bundan sonra daha başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

-Herşey çocuklarımız ve onların geleceği için

FÖTEV Nds Başkanı Seyhan Öztürk, kültürler arasında ve özellikle velilerle okullar arasında bir köprü olduklarını belirtirken, “Gençlik hizmetleri sağlayıcısı olarak tanınmamızla çocuklarımız ve onların geleceği için çalışmalarımızı daha etkin sürdüreceğiz” dedi.

Kuruluşlarına verilen değerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Öztürk, kuruluş ve çalışmaları üzerine şu bilgileri verdi: “Federasyonumuz 2012 yılında kuruldu. Almanya Türk Veli Dernekleri Federayonu (FÖTED) ve Pariätischen Wohlfahrtsverband gibi çatı kuruluşlarının üyesiyiz. Şimdilik 10 dernek üyemiz var. İlsede ,Peine ve Braunschweig’da yeni dernek kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yeni projemizle okullarda velilerimize yönelik bilgilendirme çalışmalarımız olacak. Bunun için tüm planlamamızı bitirmiş durumdayız. Bir yıl sürecek olan projemizde altı okulla işbirliği yapacağız. Tüm çabalarımız daha başarılı,ruhen ve bedenen sağlıklı çocukların yetişmesi içindir. Velilerimiz haklarını ve ödevlerini bildiği ölçüde çocuğuna yardımcı olabiliyor. Biz eksikleri tamamlamaya gayret gösteriyoruz.”

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