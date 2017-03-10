FRANKFURT’TA “EVET” STANDI

10 Mart, 2017

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Frankfurt/Almanya- Avrupa ve Almanya genelinde BÜYÜK TÜRKİYE PLATFORMU AVRUPA bir ilke imza atarak burada yaşayan vatandaşlarımızı Referandum sürecinde yakından bilgilendirmek için “EVET” standları açtı. Büyük Türkiye Platformu Avrupa Genel Başkanı Sedat Kıymet’in öncülüğünde kurulan standlarda Alman ve Türk vatandaşlarına Almanca ve Türkçe olmak üzere Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan Referandum ve Başkanlık sistemi anlatıldı. Standlara gelen vatandaşlara kahve ikram edildi.

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