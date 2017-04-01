FRANKFURT’TA OY VERME DEVAM EDİYOR

1 Nisan, 2017

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Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı, anayasa değişikliği halk oylaması için Frankfurt’ta oy verme işlemlerinin durduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında Frankfurt’ta oy verme işleminin son bulduğuna ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vatandaşların oylarını daha önce belirtilen saat ve tarih içerisinde kullanabileceğini anlatan Karartı, “Dün bir vatandaşın mükerrer oy kullandığı tespit edildi. Bu kişiyle ilgili tutanak tutuldu ve hakkında yasal işlemler yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Güvenlikten geçerek, sandık başına giden seçmen kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Seçmenin oy kullanırken, üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportunu yanında bulundurması gerekiyor.

Almanya’daki vatandaşlar oylarını, sandıkların kurulduğu Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde 9 Nisan’a kadar 09.00 -21.00 saatlerinde kullanabilecek.

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