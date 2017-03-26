FRANSA DEMOKRASİ ZAFERİNE HAZIR

26 Mart, 2017

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Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, halk oylamasına hazır olduklarını belirterek, yurt dışı seçmen kaydı olan tüm vatandaşları 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında başkonsoloslukta oy vermeye davet etti.

Paris Başkonsolosluğunda anayasa değişikliğinin halk oylaması için kurulan oy kullanma merkezinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tantekin, “Başkonsolosluğumuzda 8 sandık kurulacak. Hafta içi ve hafta sonu her gün 12 saat süreyle 12 gün boyunca açık olacak. Biz halk oylamasına hazırız. Yurtdışı seçmen kaydı olan bütün vatandaşlarımızı 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında başkonsolosluğumuzda oy vermeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

Yurt dışında 3 milyon Türk vatandaşının seçmen olduğunu hatırlatan Tantekin, şunları belirtti:

“Başkonsolosluklarımızda ve büyükelçiliklerimizde sandık kurulurken misyonlarımızın fiziki şartlarına iki unsura dikkat ediliyor. Her yerde aynı fiziki imkanlara sahip değiliz. Oy verme işlemleri sırasında konsolosluk işlemleri de devam edecek. Onun da getirdiği bir yoğunluk oluyor. Strazburg, Lyon ve Marsilya başkonsolosluklarımız binalargının imkanları yetersiz olduğu için güvenliği de göz önünde bulundurarak oylamayı binalarının dışında düzenleyecekler. Bunun için YSK’nın izniyle gerekli düzenlemeleri yaptılar.”

Tantekin, bu seneki halk oylamasında önemli bir değişiklik yapıldığını vurgulayarak, “Tüm yurt dışı seçim bölgesi olarak kabul edildiği için yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlarımız istedikleri misyonlarımızda, büyükelçiliklerimizde ve başkonsolosluklarımızda ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyurulan gümrük kapılarında oy kullanabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşı olan seçmenlerin yüzde 10’undan biraz fazlası Fransa’da yaşıyor. 326 bin seçmenin bulunduğu ülkede 128 bin seçmen Paris Başkonsolosluğunun görev bölgesinde yaşıyor.

Fransa genelinde sandıklar Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordeaux kentlerindeki 6 başkonsolosluğun belirlediği yerlerde kurulacak.

Türkiye’de 16 Nisan’da düzenlenecek halk oylaması öncesi yurt dışında açılacak sandıklarda oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi gün saat 09.00’da başlacak. Oy verme işlemi 9 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Seçmenler bu tarihlerde, sabah saat 09.00’dan akşam saat 21.00’e kadar oy kullanabilecek.

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