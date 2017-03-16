Fransa’da okula saldırı

16 Mart, 2017

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Fransa’da Grasse kasabasının güneyinde bir okulda silah sesleri duyuldu.

Yetkililer, yerel halka evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Saldırıda bir adamın okul müdürüne ateş açtığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, saldırıda sekiz kişi yaralandı.

Fransız hükümeti, olayın ardından ülke çapında terör saldırısı alarmı verse de polis yetkilileri olayın iki öğrenci arasında yaşanan bir olayla alakalı olduğunu belirtti. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alınırken, polis kaynakları ikinci bir kişinin de olayla bağlantısı olabileceğini belirtti.

Gözaltına alınan kişinin 17 yaşında olduğu belirtilirken, 17 yaşındaki öğrencinin üzerinde bir tüfek, iki tabanca ve iki el bombası bulunduğu belirtildi.

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