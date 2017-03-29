FRANSA’DA SOKAKLAR KARIŞTI

29 Mart, 2017

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Fransa’nın başkenti Paris’te 56 yaşındaki Çinli göçmen Shaoyo Liu’nun polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolar sürüyor.

Çoğu Çinli yüzlerce Asya kökenli göçmen, başkentin kuzeydoğusundaki polis merkezi önünde gece yarısı yine protesto gösterisi düzenledi.

“Gerçek ortaya çıkartılsın”

“Katil polis”, “Gerçek ortaya çıkartılsın” diye slogan atan göstericiler, öldürülen göçmenin anısına karakolun önüne mumlar yakıp çiçekler bıraktı.

Polis, taşkınlık yapanları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Paris’te iki gün önce bir ihbar sonrası 19. bölgedeki adrese giden üç polise Liu’nun makasla saldırdığı öne sürülmüştü. Polis memurlarından birinin “nefsi müdafaa”da bulunarak Shaoyo’yu vurduğu belirtilmişti.

Shaoyo’nun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri beklenirken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ailesi ise Shaoyo’nun polise herhangi bir saldırıda bulunmadığını, olay sırasında mutfakta balık temizlediğini ve zilin çalınması üzerine kapıya elinde makasla çıktığını iddia etmişti.

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