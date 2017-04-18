FRANSA’DA TERÖR ALARMI

18 Nisan, 2017

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Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle bu sabah tutuklanan iki zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve önemli miktarda patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi. Molins, bu sabah Marsilya’da düzenlenen operasyonla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Belçika’daki bağlantılar

Tutuklanan 29 yaşındaki Mahiedine Merabet ve 23 yaşındaki Clement Baur’un cezaevinde tanışıp, iki ay süreyle aynı hücreyi paylaştıklarının belirlendiğini ifade eden Molins, Baur’un Belçika’daki radikal dinci terör örgütü ile yakın bağlantı içinde olduğunu belirtti.

Molins, “Yapılan ilk sorgulama ve sanıkların evinde yapılan aramalar, bu kişilerin bir terör saldırı öncesinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kaldıkları evde yapılan aramada, DEAŞ bayrağı, bir otomatik tüfek, bir otomatik tabanca ile normal tabanca, çok sayıda mermi, 3 kilo TATP patlayıcısı ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.” dedi.

Nereyi hedef aldıkları araştırılıyor

Bir el yapımı bombanın her an kullanılmaya hazır bir şekilde bulunduğuna dikkati çeken Molins, bu kişilerin saldırı için nereyi hedef aldıkları konusunda görüş belirtmenin ise henüz erken olduğunu ifade etti. Molins, Fransız vatandaşı olan iki zanlının da uzun süredir istihbarat servisi tarafından izlendiğini sözlerine ekledi. Ülkede 13 Kasım 2015’te meydana gelen, 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sonrası olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

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