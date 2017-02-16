FRANSALI TÜRKLERDEN HALEP’E YARDIM

16 Şubat, 2017

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SELESTAT- Sélestat Türk Cemiyeti aracılığı ile Halep için toplanan yardımlar Halep’e ulaştırılması için Association Alsace Syrie derneğine teslim edildi. Diğer taraftan Strasbourg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Suriye’nin Halep kenti için başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde 2 bin 300 euro bağış toplanarak DİTİB’e teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Sélestat Türk Cemiyeti Başkanı Atalay Çalık, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Suriye’nin Halep kentinde yaşanılan insanlık dramına duyarsız kalamadıklarını ve bu çerçevede gıda ve battaniye gibi maddeler için kampanya açtıklarını vatandaslarında yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çalık toplanan gıdaların Halep’e ulaştırılmasını sağlayan Association Alsace Syrie Derneğine de teşekkür ederek, “Önemli olan yardımların yerine ulaşmasıdır. Yardımları Halep’e ulaşmasını sağlayan derneğimize teşekkür ediyoruz. Yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere de teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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