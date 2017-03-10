FRANSIZCA ŞARTI TARTIŞMA BAŞLATTI

10 Mart, 2017

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Fransa‘da Paris Bölge Konseyinin, şantiyelerde çalışanlara Fransızca bilme şartı getirmesi, kamuoyunda tartışmaya sebep oldu.

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, tepkiler üzerine kendi bünyesinde bir soruşturma başlattı ve Hukuk İşleri Dairesinden görüş istedi.

Maliye ve Ekonomi Bakanı Michel Sapin’ın, “ayrımcı” ve “ırkçı” olduğu için eleştirilen düzenleme ile ilgili olarak Hukuk İşleri Dairesinin görüş belirtmesinden sonra bir açıklama yapacağı bildirildi.

Çoğunluğunu sağcı üyelerin oluşturduğu Konsey, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) kamu ihalelerine girişiyle ilgili yeni bir düzenlemeyi dün oylayarak kabul etmişti.

Sol eğilimli üyelerin “ayrımcılık” içerdiği gerekçesiyle karşı çıktığı yeni düzenleme, kamu ihalelerini alan işletmelerin şantiyelerinde çalışanlara “Fransızca bilme” şartı getiriyor.

Şantiyeyi ziyaret edenlerin ve çalışanların “güvenliği” için kabul edildiği belirtilen düzenleme, işçi ve yöneticilerin Fransızca bilmemeleri halinde ise tercüman tutulmasını zorunlu kılıyor.

Bu tür bir düzenleme daha önce ülkenin iç bölgelerindeki Rhone-Alpes-Auvergne Bölge Konseyi tarafından kabul edilmiş, ancak valilik tarafından “Avrupa çalışma yasalarına aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edilmişti.

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