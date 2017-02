Fuara rekor katılım

1 Şubat, 2017

Serdar Türen

NÜRNBERG – Uluslararası Nürnberg Oyuncak Fuarı bu yıl 68’cı kez Nürnberg’de kapılarını dünyaya açtı. Katılımın rekor seviyelere ulaştığı Fuarda yaklaşık 65 Ülkeden üç bine yakın oyuncak şirketi stant açtı. Markalaşmış ve seri üretilen oyuncakların en önemli buluşma noktası olan ve görücüye çıkarıldığı fuarda, 75 bini aşkın yeni ürün piyasaya tanıtıldı. 160 bin metrekarelik fuar alanında 1 milyona yakın çeşit oyuncak müşterilerin beğenisine sunuldu. Dünya’nın dört bir yanından 70 bin ziyaretçinin gelmesi tahmin edilen oyuncak fuarı 1 Şubat Salı gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak. Türkiye’de Avrupa’nın en büyük oyuncak fabrikasını kuran Pilsan, Nürnberg Oyuncak Fuarında yine ilgi odağı olmayı başardı. Türkiye’nin bir diğer dev Markası Dolu Plastik’te fuarda tekrar müşterileri ile bir araya geldi. Neco Toys oyuncakları ise ürün kalitesi ile ziyaretҫilere kendisi hayran bırakmaya devam etti. MGS Plastik adına konuşan Mustafa Uçar, fuar sayesinde ürün yelpazelerini genişlettiklerini ve Avrupa Pazarına her geҫen gün kaliteli ürünler ile daha fazla girdiklerini belirtti.

Türkler oyuncakta standardı yakaladı

Fuarın en eski katılımcılarından ve Türkiye’nin öncü markalarından birisi olan Dede Oyuncak yetkilisi Burak Dede. 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılından beklentilerini dile getirdi. ‘2016 yılı Dünya’nın bir çok yerinde yaşanan ekonomik darboğaz ve siyasi istiksarsızlıktan doğan savaş halleri sebebiyle sektörü oldukça bir sarstı. 2016 yılının her halükarda daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu yıl yine bir çok yeni ürünümüzle fuara katıldık. Müşterilerimizin ilgisinden çok memnunuz.’ Avrupa’nın en büyük oyuncak fabrikasına sahip olan Pilsan ise Fuarda aҫtığı stant ile ziyaretҫilerin ilgi oldağı oldular. Başkosnolos Yavuz Kül ziyaret esnasında yetkililerle sohbetlerinde şunları dile getirdi. Bu tür fuarlara sürekli ve istikrarlı bir şekilde katılmak ҫok önemli. Her geҫen yıl artan katılım gösteriyorki oyuncak sektöründe bil hayli yol kat etmiş durumdayız. Bunu daha ileriye taşıyabilecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum.’ Başkonsolos Kül firma yetkililerine Nürnberg’de bulundukları süre zarfında her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarını ifade etti. Fuara katılan Türk Oyuncak şirketleri ise şunlar oldu. Ages, Altaylar, Art Puzzle, Atlantik Case, Cem Kırtasiye, Çilek Mobilya, Dolu Oyuncak, Elit İthalat, Everest, Fen Oyuncak, Fima Kırtasiye, Furkan ITH, Güçlü Oymak, Hakan Çanta, Halley Hed Oyuncak, Inci Okul, İskender Otomotiv, Kalia Model, Mamatoys, MCD Model, MGS Plastik, Minik, Necotoys, Onur Puzzle, Ottonya, Özyıldırım Plastik, Perre Group, Pilsan Plastik, Proses Elektronik, Red Castle, Royo Bilisim, Selay Oyuncak, Star Game, Uçar Oyuncak ve Zuzu Toys.

