FUTS’A TÜRK ELİ

25 Mart, 2017

Yorum Yok

Hurşit Köse

Vorwerts Wacker’in C Genç Futsal takımı, Hamburg şampiyonluğundan sonra, Kuzey Almanya Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Wandsbek Kapalı Salonu’nda 2 grupta oynanan karşılaşmalar ise nefesleri keserken zevkli maçlara sahne oldu. Antrenör Akın Gökdal’ın takımı Vorwerts Wacker B grubunda Tus Komet Arsten, BSC Acosta ve VfL Lübeck ile mücadele verdi. Oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet alan Vorwerts, yarı finalde JFV Bremerhafen ile karşılaştı ve 2-1 galibiyet ile finale yükseldi. Nefeslerin tutulduğu final maçında ise rakibi MTV Soltau’yu 3-2 yenen Akın’ın talebeleri, büyük bir başarıya imza atarak Almanya Şampiyonluğu için Duisburg’un yolunu tuttu. 8 yıldır aynı futbolcular ile bir aile ortamında takımda bulunduğunu belirten başarılı antrenör Gökdal, 12 kişilik Futsal kadrosunda 5 Türk gencin bulunduğunu söyleyerek,”Azimli çalışma ve kenetlenme ile başarının her zaman geleceğini” ifade ederken çok mutlu olduğu gözlerinden okunuyordu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

