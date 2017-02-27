G.ANTEPLİ ÖĞRENCİLER ALMANYA’DA!

27 Şubat, 2017

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Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı öğrencileri öğretmenleri Ergin Uğur ile birlikte Almanya Proje ortağı İuventas’ın bulunduğu Ludwigshafen şehrine ulaştılar.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından açılan Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında Gaziantepli Matbaa Öğrencileri Almanya’ya geldi. Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojisi Alanı öğrencileri öğretmenleri Ergin Uğur ile birlikte Almanya Proje ortağı İuventas’ın bulunduğu Ludwigshafen şehrine ulaştılar. Konuyla ilgili olarak gazetemize bilgi veren öğretmen Ergin Uğur, Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Matbaa sektörüne kalifiyeli eleman yetiştiren ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek Matbaa Teknoloji alanına sahip okul olduğuna dikkat çekti. Uğur, okulun ayrıca öğrencilerin eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulama projelerini yakından takip ettiğini de vurguladı. Projenin, Ulusal Ajans tarafından 2261 Erasmus + genel proje başvurusundan; desteklemeye değer 140 proje arasına girerek Almanya’ya gitmeye hak kazandığını da kaydeden Uğur, 12 öğrenci ve 1 öğretmen ile 14 günlük uygulama eğitimi için Almanya’nın Ludwigshafen ve Mannheim şehrine geldiklerini ifade etti. Almanya’ya gelen Matbaa Teknolojisi Alanı öğrencileri, matbaa alanındaki gelişmeleri yerinde inceleme şansı bulacak. Öğrenciler özellikle yeni teknolojileri uygulayabilen, bilgisayar teknolojilerine hakim, en az bir yabancı dilde rahat iletişim kurabilen, kültürlerarası diyaloga yatkın, özgüveni gelişmiş, iş dünyasında gerek lokal, gerek uluslararası alanda aranan nitelikte elemanlar olarak yetiştirilmesini kapsayan eğitimlere katılacak. Projenin temel amacı ise, öğrencilerin yurt dışında alacakları mesleki eğitim ile sertifikalandırılmış yetkin ara elemanlar olarak istihdam imkanlarının arttırılması olarak belirlendi. Öte yandan kültürel etkinlikler ve geziler ile projeye katılacakları ülkenin ve Avrupa’nın kültürünü yakından tanıyacaklar.

ÖĞRENCİLERE KATKI SAĞLAYACAK

Güneydoğu’da Matbaa Teknolojileri Alanın sadece Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunduğunu vurgulayan bölüm öğretmenlerinden Ergin Uğur, “Bu projenin en büyük faydalarından biri de öğrenciler üzerinde değişim olması. Avrupa’ya gidip yeni yerler ve yeni kültürler görmek için davranışlarında büyük değişim oldu. Birbirlerine karşı hal ve hareketlerinde iyi yönde değişimler oldu. Hepsi bir yarış içerisine girdi. Daha geziye gitmeden önce bile bu kadar değişim olması, gidip geldikten sonra çok daha fazla faydası olacağını gösteriyor” şeklinde konuştu. Öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak her projeyi takip ettiklerini belirten Uğur, “Bu program çerçevesinde Almanya’da çeşitli meslek liselerine gideceğiz. Matbaa bölümlerin olduğu okulları gezerek, öğrencilerin karşılaştırma yapmasını sağlayacağız. Atölye eğitim çalışmaları nasıl olduğunu görerek, bize uygun olanları örnek alacağız. 14 günlük uygulama programının öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra ülkeye de katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Tarih yapıları ve kültürel değerleri gördüklerinde onlarda ülkemizdeki tarihi yapıları nasıl koruyacağını veya tanıtacaklarını öğrenmiş olacak. Bunun gibi projeleri sürekli gerçekleştirmeye çalışacağız” şeklinde sözlerini tamamladı. Projenin Almanya ortağı olan İuventas Model Proje Koordinatörü Tekin Kaya ise, Gaziantepli öğrencilere ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar 600’ün üzerine projeye ev sahipliği yaptıklarına da dikkat çeken Kaya, ülkemizden gelen öğretmen ve öğrencilere proje ortağı olarak destek verdiklerini belirterek, bunda sonraki projelere de desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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