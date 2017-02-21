G.Saray’da Kamuran Pelek dönemi

21 Şubat, 2017

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Mehmet Atak

HAMBURG – Almanya’daki en faal kuruluşlardan biri olan Hamburg Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin seçimli olağan genel kurulu, üyesi olduğu Hamburg Türk Toplumu (TGH) salonunda 40 üyenin katılımıyla yapıldı. Toplantıda TGH Başkanı Nebahat Güçlü, Birsen Çelik (Kadınlar Der.), İlhan Yılmaz (Trabzonsporlular Der.), Lütfü Kortağ (BJK Birliği), Selim Ataş ( F. Bahçeliler), Mehmet Günyar (İnter Hamburg), Erdal Altuntaş (Türk Basın Birliği), iş dünyasından Gürol Gür, Celal Pamukoğlu, Ahmet Türkkan, Çağdaş Melikoğlu gibi isimler hazır bulundu. Kongre Divan heyeti ise Bayram İnan, Ali Kurtuldu ve Abdullah Akar’dan oluştu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Ercan Uzunpınar’ın kısa açış konuşmasıyla başlayan kongrede Eşbaşkan Ziya Toprak, 2 yıllık faaliyet raporunu detaylarıyla okudu. Ziyaretler, kahvaltı, iftar, pilav günü, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim futbol turnuvaları, tiyatro, veteranlar takımı, yılbaşı programı gibi etkinliklere değinen Toprak, üyelerden gelen soruları da cevaplandırdı.

TGH’DA G.SARAY FARKI

Söz alan TGH başkanı Nebahat Güçlü, G. Saray derneğinin çatı derneği TGH’ya yaptığı destekler ve Kamuran Pelek ile Önder Zeybek’in TGH yönetimindeki gayretli çalışmalarından memnuniyeti dile getirerek, camiaya başarı dileklerini belirtti. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok önemli konulara parmak basan Asım Kılıç da, çoğu derneklerde var olan Kadınlar Kolu’nun çok önemli işlerde çaba vermiş olmalarına rağmen, nedense faaliyet raporunda isimlerinin geçmeyişine dikkat çekti. Kadın Kolları başkanı Esma Arslan, konuşmasında kendilerine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Kongreyi en fazla meşgul eden konu ise, eski Sayman Murat Cinkaya ile yönetim arasında doğan anlaşmazlığın uzun uzun tartışılmasıydı. Sonuçta bu konu da karşılıklı konuşmalar ve Divan Heyeti’nin toleransı sayesinde tatlıya bağlandı. Ercan Uzunpınar, Celal Pamukoğlu ve Önder Zeybek ve İlknur Demir’in açıklamalarını takiben muhasebeyi bankalar ve kasadaki 4524 euro ile devreden yönetim, oy birliği ile aklanarak seçimlere geçildi.

YENİ BAŞKAN KAMURAN PELEK’TEN YOĞUN ETKİNLİK PROJELERİ

2 yıllık dönem için Başkanlığa tek aday olarak seçilen Kamuran Pelek, etkinlik projelerini de şöyle açıkladı:

– Çalışma grupları oluşturması

– GS Dergisi çıkarılması

– Kültürel ve Sanatsal günler düzenlenmesi

– Kadın ve Gençlik Kolları teşkil edilip, Komisyon çalışmalarına başlanması

– GS Derneği lokalinin açılması

– Tiyatro, Spor panelleri ve gençlere dönük faaliyetlere ağırlık verilmesi.

KİMLER SEÇİLDİ ?

Açık oylama ile yapılan seçimlerde derneğin organlarına şu isimler getirildi:

Başkan Yardımcıları: Aydın Aktürk, Sedat Akyıldız, Durak Demir

Genel Sekreter: Önder Zeybek

Sayman: İlknur Demir

Yönetim Kurulu Üyeleri: Mustafa Kahraman, Metin Tektekin, Ahmet Türkkan, Volkan Varol, Akif Tan, Mehmet Gür, Çağdaş Melikoğlu ve Gülay Akçam

Denetleme Kurulu: Ercan Uzunpınar, Celal Pamukoğlu, Esat Erverdi

Disiplin Kurulu: Esma Arslan, Abdullah Akar, Mehmet Günyar

YAKUP PEKER’DEN TEBRİK

Toplantının son bölümünde yapılan tüzük değişikliğinde, derneğin feshi halinde, mal varlığının dernekler masasınca belirlenecek bir vakıfa devredilmesi kabul edildi. G. Saray Dernekleri Yurt Dışı Federasyonu Başkanı Yakup Peker (Köln), Hamburg G.Saray Derneği Başkanı Kamuran Pelek ve ekibini tebrik ederek, eski yönetime de teşekkür etti. Başkan Peker, yeni yönetim kuruluna başarı dileğinde bulundu.

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