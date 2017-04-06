Galatasaray’a Türkiye engeli

6 Nisan, 2017

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Hurşit Köse

Hamburg- Futbolda ikinci baharını yaşayan futbolcuların oynadığı Veteranlar ligi olan Senioren VL 01 liginde mücadele veren FC Türkiye, ligde bir maç eksiği olan 32. puanlı 3. sıradaki GS Hamburg’u ağırladı. SV Wbg külübü hakemi Selim Baklavacı’nın yönettiği maçta GS’da eski profosyonel futbolcu Cumhur Çakır ve renkli simaların forma giydiği karşılaşma heycanlı başladı. Sakatlığı dolayısiyle Türkiye’de Ferhat Subaşı oynamazken, maçın ilk golünü GS’da Cevdet Atik kaydetti. Refik’in beraberlik golü sonrası oyun denleşirken, karşılaşma sonrası kazanan olmadı. 2-2 sona eren maçta diğer golleri GS’da sarı-kırmızı kart görmezden önce Aşkın atarken, Türkiye’de ise yine gol ayağı Refik attı. Zirveye oynayan GS kaybedilen iki puana üzülürken, FC Türkiye ise aldığı bir puanla 29 puanla 5. sıradaki yerini korudu

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