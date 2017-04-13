Galatasaray’dan Çanakkale gezisi

13 Nisan, 2017

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Erdal ALTUNTAS

ÇANAKKALE – Hamburg Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kültür gezisine yarısı bayan toplam 14 kişi katıldı. 2 ay önce göreve seçilen yeni yönetim olarak ilk kez tarihi ve kültürel gezileri başlatan dernek, ilk ziyaretini 102 yıl önce büyük bir savaş yaparak İstanbul’a ulaşmak isteyen İngiliz kontrolündeki haçlı donanmasına geçit vermeyen Çanakkale’ye yaptı. Rehber eşliğinde yapılan gezi, 210 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz gemisini batırarak büyük bir destan yazan Seyit Onbaşı abisinde başladı. Seyit Onbaşı’nin hikayesini heyecanla dinleyen üyeler, daha sonra Eceabat, Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Mecidiye Tabyası, Sahindere Şehitliği, Seddübahir, Morto Köyü, Ertuğrul Tabyası, Arıburnu, Alçıtepe, Kanlı Sırt, Yarbay Hüseyin Bey Şehitliği, Cesaret Tepe, Mehmet Çavuş Anıtı, Yahya Çavuş Köyü ve 180 rakımlı tepe olan Conkbayırı ve anıtını ziyaret ettiler. Her yıl 25 Nisan’da anma törenleri yapılan Anzaklar için kurulan tören alanını da ziyaret eden Galatasaraylılar, son olarak Çanakkale Şehitler Abidesi’ni gezerek rehber eşliğinde buraların hikayelerini dinlediler. O ani yasarcasına duygulanan üyeler, geziden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Dernek Başkanı Kamuran Pelek ilk kez düzenledikleri bu anlamlı gezinin geciken bir adım olmasına rağmen çok doğru bir adım olduğunu belirterek “Bundan sonra her yıl Çanakkale’ye mutlaka bir gezi düzenlemeyi istiyoruz” dedi. Sadece büyüklerin değil, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza Çanakkale destanının yerinde ve örnekleriyle anlatılması gerektiğini belirten Pelek, “Ben çok etkilendim. Rehberimiz de sanki o günleri yaşamışcasına tarihimizi çok güzel anlattı. Bu ülkenin nasıl kurtarıldığını, Atatürk ve silah arkadaşlarının zor şartlarda nasıl bir zafer kazanarak Çanakkele’nin geçilmez olduğunu dünyaya gösterdiklerini çocuklarımıza mutlaka göstermeliyiz ve anlatmalıyız” dedi. Katılımın az olmasına rağmen çok memnun kaldıklarını belirten Galatasaray üyeleri, Truva Ören gezisinden sonra iki günlük tarihi yerleri gezmek üzere İstanbul’a hareket edecekler.

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