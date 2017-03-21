Gastronomi FUARI’NA YOĞUN İLGİ

21 Mart, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Hamburg’da 1921’den beri her yıl yapılan İnternorga Uluslarası Gastronomi Fuarı 17-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Sektörde çalışan 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuara, Almanya ve yuırtdışından bin 300 firma katıldı. 5 gün süren fuara Türkiye ve Almanya başta olmak üzere başka ülkelerden de Türk firmaları ve işverenler katıldı.

As-Saft, yeni ürünlerini tanıttı

Portakal ve Nar suyu sıkma makineleri üreten Zummo firmasının Almanya ve Türkiye temsilciliğini yapan Serdal Atıcı, Hamburg’daki İnternorga Gastronomi Fuarı’nda büyük bir stand kurarak yenilikleri ve ürünlerini tanıttı. As-Saft firması olarak 2008’den beri yüzde yüz doğal olan portakal ve nar suları satan Serdal ve Aynur Atıcı çifti, branşının tek patentli ürünü olan Zummo firmasının çeşitli makinelerini hem satıyor, hemde kiraya veriyorlar. Zummo’nun Almanya ve Türkiye distüribatörlüğünü yaptıklarını söyleyen Adanalı Serdal Atıcı, “7 çeşit makina ve 2 çeşit de otomatımızla fuarda yer aldık. Bu yıl ilk defa havuç, elma gibi sert meyve ve sebzelerin suyunu çıkartan yeni bir makinamızın daha tanıtımını yaptık. Ürünlerimizin hepsi gastronomi sektörüne hitap ediyor” dedi. Almanya genelinde 7 şubeleri olduğunu ve 9 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Atıcı “Günlük 70 ton portakal satıyoruz. Edeka ve Rewe gibi büyük şirketlerin de Almanya genelinde partneri olduk. Büyüyerek yoluna devam eden firmamızı 10. yılında çok daha iyi yerlere getirmeyi hedefledik” dedi.

Potis & Korkmaz tüm dünyaya ürün satıyor

Döner ocakları ve ekipmanı üretim ve satışını yapan Göttingen merkezli Potis firması da fuarda, partneri olan Korkmaz Mekatronik firmasıyla birlikte yer aldı. 1983’den beri başta Almanya olmak üzere dünyanın her yerine döner ocakları sattıklarını belirten Potis firmasının Satış Müdürü Ramazan Demirbaş “Yüzde 70-80 lokantalarda (imbiss) bizim ürünümüz var. Büyük fuarların hepsine katılıyoruz” dedi. Son yıllarda Almanların da döner sektörüne ilgi duyduklarını belirten Demirbaş “Özellikle robotların çııkmasıyla Almanlar, personel sorunundan yararlanarak bu işe el atmaya başladılar. Robotlu ürünleri çok soruyorlar” dedi. Robotlu makinayla diğer makinalar arasında fiyat farkı olduğunu belirten Demirbaş “İşyerine yatırım yapmak isteyenler için robot çok avantajlı. 6 ayda personel farkından dolayı makinanın parasını çıkarıyorlar. Servis ağımız Avrupa’nın her noktasında vardır” dedi. 2003’de kurulan ve 2014’den beri Potis ile çalıştıklarını belirten döner makinalarının robot bölümünü üreten İzmirli firma Korkmaz’ın sahibi Korkmaz Altun, “Bizim tek işimiz robot. Potis ile firmalarımızı değil, ürünlerimizi birleştirdik. Aylık 150-200 robot üretme kapasitesine sahibiz. Avrupa’da sadece Potis’e ürün verioruz” dedi.

120 ülkeye ürün satıyor

Öztiryakiler firmasının sahibi Tahsin Öztiryaki, yurtdışı fuarlarına “Özti” ismiyle katıldıklarını belirterek “Bu işe 1958’de bakır tencerelerle başladık. Şu anda dünyanın kullandığı mutfak cihazlarının tamamını üreten bir firmayız. Aynı çatı altında 4500 değişik ürünü üreten dünyada tek firmayız. Yaklaşık 1250 çalışanımızla dünyanın 120 ülkesine ürün satıyoruz. 200 bin metrekareye yakın kapalı alanda imalatımızı yapıyoruz. Sattığımız ülkelerin tamamının kalite belgelerine sahibiz. Ürün sattığımız tüm ülkelerde teknik servis veriyoruz. Dünyadaki tüm zincir oteller tarafından kabul görüyor ve onlarla çalışan kendini ispatlamış bir firmayız” dedi. Almanyda çok eskiden beri var olduklarını belirten deneyimli işadamı “Üretimin yarısı iç, yarısını da dış pazara satıyoruz. Almanya’ya ağırlıklı olarak tencere, bulaşık makinası ve buzdolabı satıyoruz. Bu fuardan sonra farklı bir yapılanmaya gireceğiz. Şimdiye kadar sadece Almanlarla çalışıyorduk ama bundan sonra Türk firmalarıyla da çalışmaya başlayacağız” dedi.

İlk kez katıldı

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları satışı yapan Kalitegaz firmasının Genel Müdürü Recep Darıcı, Internorga’ya ilk kez katıldıklarını belirterek “Ama bundan sonra devamlı katılmayı istiyoruz. Fuar verimli geçti” dedi. 1977’den beri İstanbul’dan tüm dünyaya hizmet verdiklerini söyleyen Darıcı “Döner ve tost makinası, pizza fırını, hamur makinası gibi zengin ürünlerimizle 40 değişik ülkeye ürün satıyoruz. Üretimin yüde 65’ini ihraç ediyoruz. Almanya ilk sırada yer alıyor ve sadece bayilerimize ürün satıyoruz” dedi.

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