10 Mart, 2017

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Spiegel: Almanya, Öcalan’ın fotoğrafları ve PKK sembollerini yasakladı

Spiegel Online, yasağın Federal İçişleri Bakanlığı’nın 2 Mart tarihinde güvenlik birimleri ve eyaletlere gönderdiği beş sayfalık yazıda yer aldığını yazdı. Habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, sarı-yeşil fon üzerindeki Öcalan fotoğraflarının Almanya’da yasaklı olan terör örgütüne desteği artırma potansiyeline dikkat çekilirken, yasaklı sembol ve logoların da listesi bulunuyor. Buna göre, Öcalan’ın posteri dahil, PKK’nın kullandığı 33 sembole yasak getirilmiş durumda. Yasaklı semboller arasında YPG’nin flamasının da bulunuyor. PKK Almanya’da 22 Kasım 1993 tarihinden bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor. UETD Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zıngal ise kararı olumlu bulduklarını ifade ederek “Federal İçişleri Bakanlığı terör elebaşının resimleri, PKK ve PYD sembollerini yasakladı. Geç kalınmış olsa da bile güzel bir gelişme. Almanya ve Türkiye’nin tarihi dostluğunu bozmak isteyenlerin hamle üstüne hamle yaptıkları bir dönemde bu gelişme çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi terör belası birgün gelir sizi de bulur. Bu sebeple ne Kadar erken tedbir alınırsa o Kadar iyi olur” dedi.

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