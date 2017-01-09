GELECEĞİN YILDIZLARI GÖZ DOLDURDU

9 Ocak, 2017

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Mehmet GÜZEL

SİNDELFİNGEN- Geleceğin yıldızlarını çıkaran turnuva olarak tanımlanan ve dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz firmasının geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Gençler Futbol Turnuvasının 27. Almanya’nın Sindelfingen şehrindeki Glaspalast’ta yapıldı, iki gün süren turnuvayı yaklaşık onbeşbin kişi izledi. Geleceğin yıldız adaylarının boy gösterdiği bu turnuvada daha önce aralarında Nuri Şahin, Serdar Taşçı, Mesut Özil, Mario Gomez, Kevin Kuranyi gibi yıldız futbolcularda oynamıştı. Turnuvada Türk takımının olmayışı büyük bir eksiklik olarak görülürken turnuvaya katılan takımlarda yer alan Türk gençleri beğeni topladı. turnuvada yerel televizyon kanalının canlı yayın yapması etkisini gösterdi ve biletler günler öncesinde tükendi. Salondaki atmosferden ve oyunlardan duyduğu mutluluğu dile getiren DFB U-19 teknikdirektörü Marcus Sorg turnuvanın hergeçen yıl daha gelişmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Alman Milli takım menajeri Oliver Bierhoff geleceğin milli takım oyuncularını sahada izlemekten büyük zevk aldığını gençlerin mücadelesinin umut verici olduğunu belirtti.

Turnuvaya Bundesliga ekibleri Vfb Stuttgart, RB Leibzig, FC Schalke, TSG Hoffenheim, Avusturya’dan Rapid Wien, Güney Kore U19 ekibi, İngiltere’den Leicester City FC ve Norveç’ten Rosenborg Trondheim takımları katıldı. İkigün süren ve birbirinden çekişmeli zevkli ve çetin karşılaşmaların yaşandığı turnuvada iki BadenWürttemberg ekibi karşı karşıya geldi.Vfb Stuttgart Bundesliganın diğer güçlü ekiblerinden TSG Hoffenheim genç takımıyla oynadığı final karşılaşmasını 1-2 kaybederek turnuvada ikinci oldu

Turnuvanın 3.lük maçında Avusturyanın Rapid Wien genç takımı turnuvadaki bir diğer Alman takımı RB Leibzig’i 3-2 yenerek üçüncü oldu. Turnuvada ayrıca Mercedes Benz’in çeşitli şehirlerdeki fabrikalarında meslek yapan gençlerin turnuvasındada büyük çekişme yaşandı, çeşitli gösterilerle renklendirilen turnuva kupa ve ödül töreniyle sona erdi.

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