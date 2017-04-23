GELENEK TEKRARLANDI

23 Nisan, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Gelenek tekrar etti, Büyükelçi Hakan Olcay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle makamını bir süreliğine çocuklara devretti. T.C. Brüksel Büyükelçisi Hakan Olcay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Institut de la Sainte Famille Okulu 3. sınıf öğrencisi Süeda Mirmir ile Ecole Saint Ursule Okulu 5. sınıf öğrencisi Nurullah Üstünsoy’u makamında konuk ederek bayramlarını kutladı. Velileri ile gelen öğrencilere Institut de la Sainte Famille Okulu’nda Türk Dili ve Kültürü öğretmeni Fatma Sancaktutan refakat etti. 9 ve 11 yaşlarındaki öğrenciler Büyükelçi Olcay’a Atatürk’e adadıkları çiçek buketini takdim ederek, diplomasi kariyerine ilişkin sorular yönelttiler ve çay, pasta eşliğinde bir süre sohbet ettiler. Büyükelçi Hakan Olcay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle makamını bir süreliğine öğrencilere devretti. Makamı devralan Süeda ve Nurullah, yaşıtlarına seslenerek iyi bir eğitim almalarını ve önemli görevlere gelmelerini temenni etmişler, kendilerinin de öğretmen olmayı arzu ettiklerini ve bu mesleği kutsal bulduklarını vurguladılar. Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Vekili Koordinatör Öğretmen Ali Özgür, 23 Nisan 2017 pazar günü saat 13:00’te Brüksel Kraliyet Konservatuarı’nda Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek kutlamalara tüm halkımızın davetli olduğunu, tüm öğrenci ve velilerin bu organizasyonun duyurulması için yardımcı olmalarını rica etti.

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