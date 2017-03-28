GENÇ ÇİFT KAZADA ÖLDÜ

28 Mart, 2017

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Fransa’da geçirdikleri trafik kazasında ölen 23 yaşındaki Melek ve 24 yaşındaki Sinan Altın çifti, memleketleri Kastamonu’nun Doğanyurt İlçesi’nde toprağa verildi. Fransa’nın doğusunda bulunan Haute-Saune bölgesinde 17 Mart’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Sinan Altın’ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Alman bir çiftin bulunduğu karavanla çarpıştı. Kazada Sinan Altın ve eşi Melek Altın yaşamını yitirdi. 8 aylık evli olan çiftin cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından memleketleri Kastamonu’nun Doğanyurt İlçesi’ne bağlı Çakırlı Köyü’ne gönderildi. Çiftin cenazeleri, öğle namazının ardından Çakırlı Köyü Cuvarta Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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