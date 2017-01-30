Gençler yeni yönetimi belirledi

30 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-RASTATT

DİTİB Rastatt Merkez Camin’de Baden Gençlik Birliği yeni yönetimini belirlemek için genel kurul yaptılar. 3. Genel kurulunu yapan ”DİTİB Baden Gençlik Birliği” DİTİB Eyalet Birliğinde Bekir İnmalıca ve Halil Şahin DİTİB Federal Gençlik Birliğinde İsmail Özkan ve Zehra Çolak gözetiminde yapıldı. Divan Başkanı seçiminin ardında, eski yönetim iki yıllık faaliyet raporunu okumasının ardında, Ditib’in yeni tüzüğü gereği en az bir bayanın yönetimde görev alması uygulaması ile seçime geçildi. Seçimde gençlik Birliğine aday olan Furkan Karaca, oy çoğunluğu ile seçildi. Yeni Başkan Furkan Karaca, geçen dönem başlatılan projeleri ve gençlik çalışmalarını kaldığı yerde devam edeçeklerini ve ayrıca yeni secilen gençlik birliği yönetimi şimdiden sene içerisinde planladıkları faaliyetleri konuştular. Genç Başkan Furkan Karaca (20) ”’Baden bölgesinde bulunan 65 DİTİB cemiyetin gençlerini en iyi şekilde temsil ederek, etkili ve güzel çalışmalara imza atarak, bir çok yerde sesimizi duyuracağız. Wehingen Cemiyetinde gençlik başkanı olarak kazanımlarımı, tecrübelerimi ve çalışmalarımı şimdi Eyalet bazında sergilemeye gayret göstereceğim. Biz genç yönetim, cemiyetlerdeki genç arkadaşlara yapabileceklerimizle onların yanında olacağız. İstediklerini makul ve mümkün mertebede gerçekleştirme gayreti içinde olacağız” dedi. DİTİB Baden Gençlik Birliği Yeni Yönetimi: Başkan Furkan Karaca, Başkan yardımcıları Cansu Dilberi, Yasemin Azal, Sekreter Furkan Yücel, Muhasebe Enis Keskinsoy, üyeler Kübra Soyyiğit, Burcu Topal.

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