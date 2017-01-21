Gençlere 18′ lik Yönetici

21 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Rhenania Spor Kulübü’ nde yapılan yeni yönetim kurulu seçimlerinde, 18 yaşındaki genç Burak Özcan gençlerden sorumlu yönetici olarak yeni yönetim listesine girdi. Duisburg Ardahan Posof Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Özcan ‘ ın oğlu olan Burak Özcan, sosyal faaliyetlere katkıları ile gurur duyduğu babasını örnek alarak genç yaşta sorumluluk aldığını ifade etti. Burak Özcan, minikler yaş kategorisinden beri Rhenania Spor Kulübü’ nde kaleci olarak görev yaptığını söylerken, küçük yaştan beri de hedefini de antrenörlük olarak koyduğunun altını çizdi. Burak “bu konuyu Başkan Cafer Kaya ‘ ya açtıktan sonra, başkanım bana yardımcı olarak beni çeşitli seminerlere yolladı. Seminerler sonunda “C” lisanı dahil antrenörlük sertifikaları aldım. Şu anda Kreisliga gibi liglerde her takımı çalıştırma hakkına sahibim” dedi. Burak Özcan “şu anda ilk olarak kulüpte 9 yaş altı kategori olan F Jugend antrenörü olarak görev yapıyorum “diyerek sözlerini noktaladı. Burak ile gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Kaya ” Burak ‘ ın bu çabaları onun yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilmesini vesile oldu. Oda kullanılan oyların tamamını alarak seçildi. Onun başarılı olacağına inancımız tam. Burak gibi gençler yarının yöneticileridir. Onların önünü açmak gerekiyor” diyerek Burak Özcan’ dan övgü ile söz etti.

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