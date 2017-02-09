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9 Şubat, 2017

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Alaattin Tüzün

OFFENBACH-Müstakil Sanayici ve İş adamları (MÜSİAD) Hessen Şubesi ve Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) Darmstadt tarafından organize edilen, Türkiye Ekonomi Bakanlığının ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) katkılarıyla 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türk – Alman Ekonomi Formu (Deutsches – Türkisch Wirtschaftsform 2017) öncesi yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız şekilde davam ettiği bildirildi.

KATILIM YOĞUN OLACAK

MÜSİAD Hessen toplantı salonunda yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Musa Aydın, “Türkiye’nin dış ticaretinin, ekonomik yapısının, yatırım imkanlarının görüşüleceği ve Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ileskilere önemli ölçüde faydalı olacağını düşündüğümüz fuara, katılımın oldukça yoğun olacağını ve Türkiye’den Almanya’ya, Almanya’dan Türkiye’ye ticaret ve yatırım yapmak isteyenler için önemli bir imkan olacağını düşünüyoruz. Her sektörden katılımcıların olacağı fuarda, karşılıklı ikili görüşmeler için ayrı bölüm olacak” şeklinde konuştu.

BAŞVURU İÇİN SON GÜNLER

17 Şubat akşamı düzenlenecek panelde, otomobil sektörüyle alakalı iş görüşmeleri yapılacağını ve yaklaşık 400 davetlinin katılacağını söyleyen Aydın, “18 Şubat Cumartesi günü 09.00-11.00 saatleri arasında SİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. Ve 11:00’da başlayıp 18:00’e kadar devam edecek olan ve MÜSIAD Genel Başkanı, iş dünyasında başarılı olmuş Türk ve Alman iş adamlarının konuşmacı olacak katılacakları fuar, herkese açık ve ücretsizdir. Şuan için 100’den fazla stand başvurusu var. Bu fuara katılmak isteyen firmalar en kısa zamanda www.business-expo.de internet adresinden kayıt yaptırarak bu önemli fuara katılabilirler” dedi.

İrtibat: 069-256 12 682

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