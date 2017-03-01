Göç konseri için geri sayım başladı

1 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Almanya’da ve hatta Avrupa’da gurbetçilerin bir yarım asırlık göç geçmişine rağmen, Almanya tarihinde ilk kez Türk ve Alman koroları, müzisyenleri elele vererek bir göç konseri düzenliyorlar. Tam 80 kişi ile sahneye çıkacak olan Türk ve Alman koroları, ‘Göç- Geride Kalan Memlekete Hasret’ adını taşıyan projede Türkçe, Almanca ve İbranice göç şarkılarını seslendirecek. Stuttgart kentinin önde gelen kültür ve kongre sarayı Liederhalle’nin Mozart Salonu’nda 11 Mart’ta gerçekleşecek olan konserde Marco Bindelli yönetimindeki Cantiqua Nova adlı koro, opera sanatçısı Ahmet Gül yönetimindeki Esslingen Türk Kültür Derneği Korosu, Gökhan Duman yönetimindeki Yaren Türk Halk Müziği Korosu, ünlü gitarist Alon Wallach yönetimindeki Asamblea Mediterranea sahne alacak. Eşi benzeri görülmemiş Türk ve Yahudi müziklerini icra edecek olan ‘koroların göç konseri’ projesinde İstanbul ve Almanya’dan ses sanatçıları ve usta müzisyenler de yer alıyor.

ÜNLÜLER BİR ARADA

Projenin mimarlarından etnomüzikolog, Halk Müziği Yorumcusu ve Kemane İcracısı Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir geceye kemanesiyle birlikte solist olarak katılıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı kurucusu ve Başkanı da olan Mehtap Demir, ‘Kültürel Etkileşim’ ve ‘Göç Bağlamında İsrail’de Türk Müziği İcraları’ konu başlığında Müzik Antropolojisi alanında araştırmalarıyla da biliniyor.

Uluslararası çapta önemli bir yeri olan Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun Kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, tarihe geçecek göç konserinin konuk sanatçıları arasında yer alıyor. Türkiye’den gelecek olan usta müzisyenler arasında kavalda Mustafa Eke, bağlamada Murat Selçuk Kızılateş yer alıyor.Almanya’dan konsere katılan Türk müzisyenleri arasında ise Udda Gürkan Balkan ve perküzyonda Mert Eylem Sezgin bulunuyor. Her iki sanatçı da Avrupa’nın önemli kültür merkezlerinde ve festivallerinde konser vermeye devam ediyor. Bu konserle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0179-17 48 136 ya da 0176-32 68 57 46 numaralı telefonlardan alınabilirler.

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