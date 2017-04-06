GÖÇMEN İŞVERENLER BULUŞTU

6 Nisan, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg Ticaret Odası’nın (HK)Bergedorf semtinde düzenlediği kahvaltılı toplantıda yetkililer bölgede farklı sektörlerde hizmet veren göçmen kökenli işverenlerle bir araya geldiler. İlk kez düzenlenen etkinliğe ilgi yoğun olurken katılımcılar hem tanışma, hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldular. 2015 yılında bünyesinde “Göçmen İşverenler” bölümünü hizmete sokan Hamburg HK, bu bölümde farklı milletlerden işverenlere danışma, bilgilendirme ve teşvik hizmeti sunuyor. Bergedorf ilçesindeki kahvaltılı toplantıyı organize eden ekipten Ayhan Saka, çalışmalarla ilgili bilgi verirken ekipten Bahram Habib de teori ve pratiği kapsayan “Dual Meslek Eğitimi” konusunda hem bilgi verdi hem de soruları cevapladı. Bünyesinde Dual Meslek Eğitimi imkanı sunan işverenlere ayrıca bu konuda nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi hak ve sorumlulukların bulunduğu konularında da detaylı bilgi sunuldu. Toplantıya katılan AKA Hasta ve Yaşlı Bakım Servisi şirketinin sahibesi Esma Arslan, bu tür toplantıların hem kaynaşma, hem de bilgilenme açısından önemli olduğunu vurguladı. Bergedorf ilçesindeki göçmen işverenlerin kendilerini adeta unutulmuş gibi hissettiklerini söyleyen Arslan, “Bölge ekonomisine katkı sunan çok sayıda başarılı göçmen işverenimiz var ama maalesef bugüne kadar resmi kurumlar bunu çok da fazla dikkate almadılar. Ortak çalışmalarla daha görünür hale gelerek hem bölge ekonomisini daha da canlandıracağımıza, hem de meslek eğitim yeri arayan gençlerimize daha fazla imkanlar sunabileceğimize inanıyorum” dedi.

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