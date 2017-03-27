GÖÇMENLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUZ

27 Mart, 2017

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Resul Güvenci

GELSENKİRCHEN- Gelsenkirchen merkezli Win Partisi Almanya’daki yaklaşan Eyalet seçimlerinde oylarını artırabilmek için Parti üyeleriyle Gelsenkirche deki Heiner’s Hotelin toplantı salonunda bir araya geldi. Win Parti Genel Başkanı Mehmet Cirik Parti delegelerine yaptığı konuşmasında gelecek seçimlerde Win Partisinin hedeflerini anlatı. Win Parti Genel Başkanı Mehmet Cirik ” Kuzey Ren Vesfalya’daki büyük şehirlerde aşırı sağ Partilerin çoğalması KRV de yaşayan göçmenleri tedirgin etmekte,SPD Partisi ve Yeşiller Partisi göçmenlere verdikleri seçim vaatlerinin hiç birini yerine getirmediler diyerek KRV de yaşayan başta Türkler olmak üzere tüm göçmen kökenli seçmenlerine ortada bıraktıklarına dikkat çekti. Mehmet Cirik “CDU ,SPD ve Yeşiller Partisi bölgemizdeki göçmen kökenli seçmenlerin sorunlarını bir kenara bırakıp Türkiye’nin iç siyasi çekişmesini taraf tutarak buraya taşıyıp var olan sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirdiklerine vurguda bulundu. Win Partisi Genel Başkanı Mehmet Cirik “Biz bu tür polemiklere hiç girmeden bu seçimlere seçmenlerimize vaat ettiğimiz sözleri Eyalet meçlisine güçlü bir şekilde girerek sadece Türk kökenlilerin değil tüm göçmen kökenli insanların sesi olmak istediklerini söyledi.

Win Partisi sözcüsü Ali Rıza Akyol ise Parti programını üyelerle paylaşarak KRV Eyalet Meclisinde güçlü şekilde girmeyi başardıklarında göçmenlerin eğitimimi başta olmak üzere yabancılar arasında işsizliği gidermenin yollarını arayacaklarının müjdesini verdi. Ayrıca toplantıya Win Partili Monheimın genç Belediye Başkanı Daniel Zimmerman da konuk konuşmacı olarak katılarak Mohnheim’daki çalışmalarından bilgiler vererek seçmenlerin beğenisini kazanarak daha güçlü olmak gerekliğine dikkat çekti.

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