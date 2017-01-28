GÖNÜLLÜ REHBERLER BİRARADA

28 Ocak, 2017

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Halil Uygun

GENT – Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan Gent Büyükşehir Belediyesi Refah, Sağlık, Eşit haklar ve Spordan Sorumlu Encümeni Resul Tapmaz’ın başkanlığını yürüttüğü IN-Gent vzw inisiyatifiyle mültecileri Gent’li olmaya hazırlayan ve yeni yaşam şartlarına uyumu amaç edinen kurslar düzenledi. Birlikte Gent şehri vatandaşı 2016 adı altında kurslarının sona ermesi bir törenle kutlandı. Törende tüm kursiyerler ve gönüllü rehberleri tekrar biraraya geldiler. Üç – altı aylık günlük hayata uyum kurslarına geçtiğimiz yıl boyunca yaşları 19 en 72 arasında değişen, 18 farklı uyruktan toplam 82 çift kursiyer devam etti. Kurs süresince ikinci dil Felemenkçe (Flamanca), eğitim, alışveriş yapma, hastane ziyareti, okul ziyareti, uyum ve serbest aktivitelerden oluşan konular ele alındı. Her kursiyerin ‘buddy’ yani gönüllü rehberi katılımcılara entegrasyon sürecinde destek verdi. Günlük hayata dair nasıl iş arayacakları, nerede spor yapabilecekleri, Gent şehrinde hangi bayramların kutlandığı, postanede sistemin nasıl çalıştığı gibi her türlü sorularına açıklık getirerek onları Gent şehrinde yaşamlarını sürdürmeleri için uyumlarını çabuklaştırdı. Gent Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı (Encümeni) Resul Tapmaz yaptığı konuşmasında “Bu projede ‘yeni gelenler’ ve rehberlerin yaş, ilgi alanları, hobileri gibi özellikleri gözönünde bulundurularak eşleştirme yapıldı. Deneyimli In-Gent çalışanlarının işbirliği ile Stam-müzesine ziyaret, Buffalo maçı izleme grup etkinlikleri, Gravensteen Kalesi’ne gezi de düzenlendi. Projeye hem katılımcıların hem de rehberlerinin büyük bir ilgiyle devam ettiği görüldü. Tüm emeği geçenleri, kursiyerleri, rehberleri yaptıkları çalışmaları ve gösterdikleri başarıdan dolayı gönülden kutlarım” diyerek tebrik etti

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