GÖZLÜK CAMLARI İÇİN MADDİ DESTEK

25 Nisan, 2017

Yorum Yok

2017 yılında sigortalılar adına yasal sağlık sigortası hizmetleri alanında ki atılan pozitif adımlar, çok sevindirici:

Görme ile ilgili yardımcı araç ve gereçklerden, gözlükle ilgili maddi destek yasal sağlık sigortası kapsamında 2004 yılında ki sağlık reformu ile hizmet kataloğundan çıkartılmıştı. Fakat hizmetlerin iyileştirilmesi sebebi ile gözlük camları için eskiden verilen kısmi maddi destek tekrardan hizmet kataloğuna alınmış bulunmaktadır.

Masrafların ödenmesi ile ilgili şart ve koşullar:

Gözlük çercevesi için eskiden olduğu gibi şimdi de herhangi bir maddi destek verilmemektedir.

Göz doktorunun yazmış olduğu reçete ile hangi durumlarda gözlük camlarında kısmı ödeme yapılır:

• 18 yaşından küçükler

• Yetişkinler, teknik bilgiler eşliğinde hangi durumlarda kısmı maddi destek verilir? Ağır görme bozukluğu veya körlük derecesi 1 (en fazla Visus/görme 0,3) kişilerde gözlük yardım ile görme işlevinin sağlanması veya ışık kırılması hataları neticesinde uzaklıklara bağlı olarak görme bozukluğunun gözlük yardım ile giderilmesi durumu. Şayet ışığın kırılması hatası 6 diyoptrinden büyükse, yani yakını görüp (Kurzsichtigkeit/Miyop) uzağı görmede problem var ise veyahut uzağı görüp (Weitsichtigkeit/Hipermetrop) yakını görmede 4 diyoptirininden fazla net görme bozuklukları tespit edilmiş ise

• İşlev gören tek gözlülük (Einäugigkeit) durumularında

Yukarıda belirtilen durumların olması durumunda gözlükçü yani optiker gözlük camları için verilen maddi destek miktarını elektronik sağlık kartı üzerinden direk olarak AOK Hessen´den alır.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

