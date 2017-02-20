GREVENBROİCH’TA 1. BULUŞMA

20 Şubat, 2017

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DÜSSELDORF- Grevenbroich DİTİB Merkez Camii’nde “Cami Gençlik Buluşması” adı altında program gerçekleştirildi. Düsseldorf DİTİB Merkez bayan din görevlisi Aycan Bellikli‘nin organizesi ve sunumuyla gerçekleşen „Gençlik Buluşması“ programı ilki, birinci bölgeden oluşan sekiz cami derneğinin katılımlarıyla yapıldı.Programda Grevenbroich bayan din görevlisi Selime Fidan „İslam‘da kadın, kadının değeri, hakları ve görevleri“ konu başlıklarında ayet ve hadislerden örnekler içeren bir konuşma yaptı.„Gençlik Buluşması“ çerçevesinde DİTİB Eğitim Umesi’ne bölgeden katılan sekiz umrecinin buluşma anına vesile oldu. Umreye giden genç kızlar umre anılarını paylaştığı program yapılan dua ile sona erdi.

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