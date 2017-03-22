GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET

22 Mart, 2017

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Nuray Berdici

HANAU – AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka Frankfurt ve Hanau’da Rheinland Pfalz ve Hessen UETD kadın kolları tarafından organize edilen etkinler de kadınlarla buluştu. Göka, konuşacağı salonun iptali sonrasında kahvaltı ve yemek programlarında vatandaşlarımızla biraraya geldi. Göka yaptığı konuşmada ” Türkiye’de olduğu gibi burda da Referandum çalışmaları çerçevesinde Almanya’daki kadınlarımızla buluşup dertlerini dinlemek ,sevinçlerini paylaşmak ve referandum hakkında bilgi vermek için geldim . Almanya’da diğer arkadaşlara uygulanan yasaklar banada uygulandı ve konuşma yapacağım salon iptal edildi. Bize konuşmamız için izin vermeyenler teröristlere adeta kucak açıyorlar. Olsun bizim aramızdaki bağı koparmaları mümkün değil. Biz de yemek, kahvaltı ve ev toplantılarında biraraya gelerek vatandaşlarımıza EVET demeleri çağrısın yineliyoruz” dedi.

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