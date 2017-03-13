GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET

13 Mart, 2017

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CELİL SERÇE

AK Parti Vorarlberg Seçim Koordinasyon Merkezinin UETD Vorarlberg ofisinde Cuma günü (10 Mart 2017) düzenlediği konferansa Eski Enerji Bakanı Taner YILDIZ ve Bursa Milletvekili Muhammet Müfit AYDIN katıldı.

Hörbranz Leiblachtalsaal´de yapılması planlanan program, yerli siyasilerin ve emniyet güçlerinin yoğun baskısı sonucu Hörbranz Belediyesi tarafından Cuma günü erken saatlerde iptal ettirildi. Yine aynı baskılardan dolayı alternatif bir salon ayarlanması mümkün olmayınca, UETD Vorarlberg Başkanı Evren Akkuş inisiyatif alarak kapılarını açıp konuşmacıları halkla buluşturdu.

Konferansın icraa edileceği mekan son anda belli olurken, halkın kısa zaman içerisinde teşrif edip ve canlı yayınlarla konuşmacıları daha büyük kitlelere ulaştırması dikkatlerden kaçmadı.

Programa sonradan katılan UETD Avusturya Başkanı Sayın Fatih Karakoca´nın yanısıra, UETD Genel Merkezinden Adem Taflan, UETD Salzburg Başkanı Erdem Poyraz, UETD Friedrichshafen´den Erol Şimşek, TUG Iş Adamları Derneği Başkanı Atalay Dertli, çok sayıda Dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

AK Parti Vorarlberg SKM Başkanı Ibrahim Öztürk konuyla ilgili olarak, “Avusturya gibi bir hukuk devletinde, bu tür olayların yaşanması son derece üzücü ve asla kabul edilemez bir tutumdur. Biz Avrupalı Türkleri Türkiye´de yapılacak olan referandum hakkında bilgindirmek için bir program tertip ettik. Insanlar neden EVET, neden HAYIR desinler, nasıl ve nerede oy kullanabilirler bilsinler diye konuşmacılar davet ettik. Bu ne bir Propaganda nede bir Miting çalısmasıdır.

Hukuka aykırı bir çalışma yapmadığımız gibi, Avusturyalı dostlarımızı rahatsız edecek herhangi bir tutumdan sakınmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğizde. Ne yazikki yerel siyasetçiler bu konferansımızı medyaya taşıyarak, emniyet güçlerini gün boyu peşimize takarak bizleri hedef haline getirdiler.

Sevindirici olan bir husus ise salon programında ulaşmayı hedeflediğimiz 500 – 600 vatandaşımız yerine, gün içerisinde sayın konuklarımızı 1200-1500 vatandaşımızla buluşturarak daha etkili bir bilgilendirme gerçekleştirdik”, dedi.

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