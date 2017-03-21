GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN EVET

21 Mart, 2017

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VORARLBERG- Türkiye Cumhuriyeti Bregenz Başkonsolosluğu binasinda düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı konferansı eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Maarif Vakfı mütevelli heyet üyesi Ayşe GÜRCAN’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Türkiye Maarif Vakfı’nın edinmiş olduğu misyonu tanıtan Ayşe Gürcan, Vakfın Avrupa’da hayata geçirilen projelerini ve gelecekteki hedeflerini anlattı.

Amaçları arasında insanlığn ortak değerleri çercevesinde eğitim hizmetleri vermek olduğunu anlatan Gürcan, Türkiye’de ve yurtdışında anaokulundan üniversiteye kadar burslar vererek, özel ve kamu kurumlarıyla işbirligi içinde olarak, geleceğimizi şekillendirecek eğitimciler ve insan gücü kaynağı yetiştirmek olduğunu söyledi. “Maarif Vakfı’nın kurulmuş olması bizim için büyük bir nimettir. Temelleri nekadar sağlam ve kalite standardıyla marka olacak şekilde atılırsa, okadar değerli olur. Dünyada hizmet verirken, dünyada görevlendirebileceğimiz insan gücü yetiştirmek için çalısıyoruz.” Sonrasında söz alan Yönetim kurulu üyesi Mahmut Mustafa Özdil Vakif hakkında genel bilgi vererek çalışma alanlarını tanıttı. Henüz Haziran 2016 yılında kurulmasına rağmen, Maarif Vakfı hemen çalışmalara başlayarak dünya genelinde 6 bölgede okul devralıp yönetiyor. Eğitim sistemlerini analiz edip en iyi şekile getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ayşe Gürcan program sonrasında UETD – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Vorarlberg Şubesi’nin davetlisi olarak UETD Bürosunu ziyaret ederek gençlerle buluştu.

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