GURURUMUZ THY BULUŞTURDU

24 Şubat, 2017

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Gülsüm Tan-BREMEN

Türk Hava Yolları (THY) Bremen Müdürlüğü tarafından yetkili acentelerine yönelik düzenlenen yemekli toplantıda, 2017 yılın hedef ve beklentileri müzakere edildi. Kent merkezindeki ‘StadtWIRT’ restorantta verilen akşam yemeğinde, THY Bremen Bölge Müdürü Tekin Ekinci ve merkezi büro elemanları ile birlikte Bremen ve çevresinden THY 13 yetkili acentesinden takriben 25 yetkili yer aldı.

Krizleri fırsata çevirelim

Burada konuşan Ekinci, geçtiğimiz yıllarda dünya ekonomisinde oluşan krizin uçak şirketlerinide nasıl olumsuz etkilediğini anlattı. Türkiye’de en büyük krize 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan askerî darbe girişimi neden olduğunu söyleyen Ekinci, “Türkiye 2016 yılında 10 milyon yolcu ve bununla birlikte 22,7 Milyar Dolar kaybetti. 2 milyon 700 hizmet sektörüde tehdit altında. Bizim bu hizmet sektörüne karşıda sorumluluğumuz var” diyerek, acentelerden, Türk turizminin yeniden canlanması ve bilet satışlarını arttırmak için daha fazla çaba sarfetmelerini istedi. Krizlere gebe bir süreç yaşandığını belirterek konuşmasını sürdüren Ekinci, “Doğru stratejilerle krizleri fırsata çevirebiliriz , Bunun alt yapı ve potansiyelinede sahibiz” dedi.

Hedeflerimiz bellidir

2017 yılı hedeflerinin yüzde 3,5 ve 5 arasında büyümek olduğunu söyleyen Ekinci, “69 milyon yolcu hedefimiz var. İyi tanıtımla satışlarımızı artırabiliriz- arttırmalıyız.”diyerek, bu amaçlada bürolarına yeni elemanlar dahil ettiklerini belirtti. THY’nin, dünya genelinde 120 ülkeden 290 noktaya uçuş yapan aldığı uluslararası ödüllerle markalaşmış nasıl bir dev hizmet olduğunu anlatan Ekinci, “Geçtiğimiz yıl taşımacılık pazarında kalmaya çalıştık. Önümüzdeki Nisan ayında bakımdan çıkaracağımız 28 uçağımızı da filomuza katacağımız 2017 yılından umutluyuz. 2018 yılı ise, Türkiye, yeni havalimanı ile yeni bir dünya olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişi ve soru-cevap ile devam eden toplantıda acenteler, yolcuların sıkıntılarını da dile getirdiler. Uçuş saatinden bir saat önce kapıların kapanması, bazı yolcularda sıkıntı oluşturduğu sorusuna Ekinci, uluslararası hava yolları kuralları kapsamında zamanında hareket etmek zorunda olduklarından uçuştan önceki Check-in hizmetini bir saat önce sonlandırmaları gerektiğini belirtti.

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