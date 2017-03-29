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29 Mart, 2017

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Seçim öncesi şirinlik yarışı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın başka ülkelerden, özellikle Türkiye’den gelen insanlar olmadan bu kadar güçlü olmayacağını söyledi.

BERLİN

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın başka ülkelerden, özellikle Türkiye’den gelen insanlar olmadan bu kadar güçlü olmayacağını söyledi.

Gabriel, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıda eyalet ve belediye meclislerinde yer alan 40 Türk kökenli milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile Uyum, Göç ve Mültecilerden sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da katıldı.

Bakan Gabriel, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Türk kökenli milletvekillerin köprü kurucu olarak görüldüğünü belirtti.

Bu milletvekillerin geçmişte Türkiye’den gelen insanların topluma entegrasyonu konusunda yardımcı olduklarını ifade eden Gabriel, yaklaşık 10 gün önce de Türk kökenli işverenlerle bir araya geldiğine işaret ederek kritik dönemde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Türk kökenlilerin, bu ülkenin bir parçası olduğunu vurgulayan Gabriel, “Bu ülke, başka ülkelerden, özellikle Türkiye’den gelen insanlar olmadan bu kadar güçlü ve kuvvetli olmazdı.” dedi.

Bu insanların Almanya’nın inşasına yardım ettiklerine dikkati çeken Gabriel, son yıllarda ülkede paralel toplumun oluşmaması, entegrasyon ve birlikteliğin artması konularında birçok şeyin yapıldığını kaydetti.

Gabriel ayrıca Türk toplumunda, son 20-30 yılda elde edilen başarıların kaybolması ve Almanya’da Türk ve Müslüman karşıtı ön yargıların ortaya çıkması endişesinin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Gabriel, Türkiye’deki ihtilafların Almanya’ya taşınmaması gerektiğini de vurguladı.

İçişleri Bakanı Maiziere de entegrasyon alanındaki başarıların güncel tartışmalardan dolayı kaybolmayacağını ancak bu başarıların tehdit edildiğini savundu.

Almanya’da 1,4 milyonun üzerinde Türk vatandaşının bulunduğuna, bunların yüzde 90’ının 8 yıldan fazla bu ülkede yaşadığına işaret eden Maiziere, bu insanların burada vergi ödediğini, istihdam yarattığını ve çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Angela Merkel’in Almanya’da yaşayan Türklerden sadakat talep ettiğini anımsatan Maiziere, bu kelimenin doğru bir kavram olup olmadığını, bunun beklenip beklenilmeyeceğini, birlikteliği sağlayıp sağlamayacağını ve sadakatin unsurlarının neler olacağını toplantıda milletvekillerine sorarak görüşlerini alacağını ifade etti.

Devlet Bakanı Özoğuz da Almanya’da birlikteliğin tüm görüş ayrılıklarına rağmen tehdit edilmemesi gerektiğini belirtti.

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