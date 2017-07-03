3 Juli, 2017

Yorum Yok

Mehmet Güzel

STUTTGART Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’na bağlı Stuttagrt Türk-İslam Ülkü Ocağı organizasyonu ile hacca gidecek olan dokuz aile için Ülkü Ocağı tarafından hacı adaylarıyla vedalaşmak ve helalleşmek amacıyla Stuttgart şehrinde bir Hac Yemeği verildi. Almanya Türk Federasyon (aTf) başkanı Şentürk Doğruyol’un selam ve tebrik mesajlarını bildiren Stuttgart Ülkü Ocağı başkanı Cevdet Başbuğ hacca gidecek olan hacı adaylarına haclarını tebrik edip hacta geçirecekleri zamanı iyi değerlendirmelerini ve dolu dolu geçirmelerini belirtip hac için federasyonu seçtikleri için teşekkür etti.

1.bölge başkanı Mustafa Tok yaptığı konuşmada birinci bölgeden bu sene Federasyon ile 86 hacı adayının Hac farizasını yerine getireceğini belirtti misafirlere federasyon olarak yaptıkları faaliyetlerden bahseden Tok hacı adaylarını şimdiden tebrik edip dualar talep etti. Hacc yemeğinde Stuttgart Türk İslam Ülkü Ocağı, din görevlisi olarak hizmet veren Hıfzı Kaçgan hoca Haccın faziletini ve erdemini anlatan vaazı nasihatinin ardından Filderstadt, Ditzingen Ülkü Ocaklarında görev yapan hocaların okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahileri ve kasideleri misafirler buğulu gözlerle dinlediler. aTf Stuttgart bölgesinden hacca gidecek hacı adaylarının tanıtımının ardından Hıfzı Kaçgan Hoca’nın yapmış olduğu duygu yüklü duanın ardından misafirlere yapılan yemek ikramıyla merasim sona erdi.

Teilen mit: Twitter

Google

Facebook

