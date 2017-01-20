HAKARET FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR

20 Ocak, 2017

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Hamburg İslam Merkezi’nde düzenlenen İslam düşmanlığı ve aşırı sağ popülizmi konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Federal Milletvekili Volker Beck, bazı katılımcıları antisemit olmakla suçladı. Hamburg İslam Şurası Başkanı Dr. Mustafa Yoldaş, Beck’in tutumunu eleştirdi.

Nebahat Uzun

HAMBURG- Almanya’nın Hamburg kentindeki Hamburg İslam Merkezi’nde (IZH) düzenlenen etkinlikte Almanya’da artan İslam düşmanlığı tartışıldı. Toplantıya Hamburg’da İslam cemaat temsilcilerinin yanı sıra Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Volker Beck de konuşmacı olarak katıldı. Alster kıyısında bulunan İmam Ali Camii’nde yapılan etkinlikte söz alan Hamburg İslam Şurası Başkanı (SCHURA) Dr. Mustafa Yoldaş, Almanya ve Avrupa’da giderek çoğalan aşırı sağcı partilerin, İslam düşmanlığının artmasına neden olduğunu ifade etti. Bundan ötürü Müslümanların endişeli olduklarını belirten Dr. Yoldaş, bazı medya organlarında yer alan SCHURA’nın İsrail karşıtı tavır aldığı iddialarını da reddetti. İZH Başkanı Ayetullah Reza Ramezani ise İslam düşmanlığının en yüksek seviyeye ulaşmasında Avrupa’nın da büyük rolü olduğunu dile getirdi. Bundan bir kaç yıl önce Peygamber Efendimizin (s.a. v.) karikatürlerinin yayınlanmasını destekleyenleri eleştiren Ramezani, “Kutsal peygambere hakaret ediliyor ve bunun adı fikir özgürlüğü oluyor” cümlesiyle tepkisini dile getirdi. İslam düşmanlığının bir diğer sebebinin de İslam’ın uzman olmayan kişiler tarafından yanlış yorumlanması olduğunu söyleyen Ramezani, medyada çıkan haberlerin yüzde 80’inin doğru bilgiler içermediğini, siyasi partilerin dini konular hakkında fikir beyan etmeye yetkilerinin olmadığını ifade etti. Toplantıda konuşan Volker Beck, İZH’nın İran propagandası yapıp İsrail karşıtlığını desteklediğini iddia etti. Beck, antisiyonizmin de antisemitizmin bir şekli olduğunu söyledi.

İSLAM DÜŞMANLIĞINI ES GEÇİP KONUYU İSRAİL DÜŞMANLIĞINA GETİRDİ

Din özgürlüğünün aynı zamanda herhangi bir dine inanmadan yaşamak anlamına da geldiğini söyleyen Beck, bunun İran’da geçerli olmadığını, İran’da eşcinsellerin zulüm gördüğünü ve insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı. Etkinliğin ertesi günü bir Alman gazetesine Beck’in İsrail üzerinden Yahudi düşmanlığı yaptığı iddiasına yönelik açıklamalar yapan Dr. Yoldaş, konusu İslam düşmanlığı ve aşırı sağ popülizmi olan etkinliğin Beck tarafından Yahudi düşmanlığı ve İran siyasetine getirmesini eleştirdi. Yahudi cemaatleriyle dinler arası ortak çalışmalar yaptıklarını ve Yahudi arkadaşları olduğunu hatırlatan Dr. Yoldaş, “İsrail’den nefret etmiyorum ve İsrail’in varoluş hakkını da sorgulamıyorum. Ama İsrail’in Filistinlilere karşı ırkçı sistemlerine yönelik eleştirel bir tutumum var. Eğer Beck adil bir dünyadan yanaysa, o zaman tek taraflı olarak sadece İsrail’in varoluş hakkını desteklememeli, aynı zamanda Filistinlilerin varoluş haklarını da desteklemelidir” şeklinde açıklama yaptı. Etkinliğin ana konusu olan İslam düşmanlığı ve aşırı sağ popülizmi konusunun bir yana bırakılarak konunun Türkiye, İsrail, İran siyaseti, DİTİB gibi konulara getirilmesini de eleştiren Dr. Yoldaş, “Tabii ki bu konular da tartışılsın ama başka başlık altında tartışılmalı. Bu konuların bu etkinlikte birbirine bağlanmasını hayretle izledim” dedi.

EDEP DIŞI DAVRANIŞLAR

Gazetemize yaptığı açıklamada İslami cemaatler olarak eleştirilere de açık olacak bir özgüvene sahip olduklarının altının çizen Dr. Yoldaş, “Biz sadece bizi pohpohlayanlar olmasını istemediğimizi, bizi eleştirenlerden kaçınmadığımızı, bunlara cevabımız olduğunu göstermek istedik. Beck ise hem toplantı öncesi, hem toplantıda ve hem de toplantıdan sonra gerek davranışları, gerekse de sosyal medyada paylaştığı mesajlarla edep dışı davranışlar sergiledi” şeklinde konuştu. Beck’in toplantıya provoke amaçlı geldiğinin belirgin olduğunu söyleyen Dr. Yoldaş, “Yakasına Alman/İsrail bayraklı rozet takarak gelen ve provoke ortamı oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapan Beck, toplantıda umduğunu bulamayınca agresif tavırlar sergiledi ama yine Müslümanlar misafirperverliklerinde kusur etmediler. Orada herkes medeni bir üslupla soru-cevapları dile getirirken Beck, doldurulmuş olduğu belli tavırlarla adeta kavga aradı ” dedi. Dr. Yoldaş, “Toplantıda histerik ve hırçın, topluma örnek olmaktan uzak tavırlar sergileyen Beck’i en çok AfD’liler alkışladı. Sözde göçmenlere en yakın olduklarını iddia eden bir partinin milletvekilini en çok AfD’lilerin alkışlaması ise kafamızda soru işareti oluşturdu tabii” sözleriyle etkinliğin değerlendirmesini yaptı.

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