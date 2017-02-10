Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın hakaret içerikli şiirinin yasaklanması talebiyle açtığı davada mahkeme, şiirin bazı bölümlerin okunmasının yasaklanmasına karar verdi

BERLİN (AA) – Hamburg Eyalet Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann’ın hakaret içerikli şiirinin yasaklanması talebiyle açtığı davada şiirin bazı bölümlerin okunmasının yasaklanmasını kararlaştırdı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsen yaptığı başvuru üzerine komedyen Jan Böhmermann’ın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, bu yasağın devamına hükmetti.

Buna göre komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli şiirin bazı bölümlerini tekrar edemeyecek. Kararın temyize açık olduğu ifade edildi.

Böhmermann, 31 Mart 2016’da Almanya’nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan “ZDF Neo Royal” programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye komedyenin Alman Ceza Kanunu’nun 103. Maddesi uyarınca yargılanması için Almanya’ya nota vermişti.

Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturma yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan’ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger şiirin tamamının yasaklanmasını talep etmişti.