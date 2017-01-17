HAKSIZLIKLARA SEYİRCİ KALAMAYIZ

17 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan/BREMEN

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, UETD Bremen’in daveti üzerine geldiği Bremen’de güncel siyasi konuları değerlendirdi. Katıldığı Alman televizyon kanallarındaki tartışma proglamlarında Türkiye’de yaşanan olaylara ışık tutmasıyla da tanınan avukat Zingal, bu alanda edindiği tecrubelerini aktarırken, gençlerimizin Türkiye ve burada yaşayan Türkleri iyi temsil edebilmeleri için en donanımlı bir şekilde yetişmeleri gerektiğini söyledi. Deniz Saray Event Center’de ” Fatih Zingal ile Bremen’de güncel siyaset ” adı altında gerçekleşen program, Avrupalı Sinoplular Birliği (ASİBİR) Genel Başkanı Kemal Kaya’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. UETD Bremen Başkanı Burak Çaylı’nın selamlama konuşmasından sonra konuşan Zingal, sunumuyla Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün ne şartlarda başladığına dair bilgi vererek, “Kati sağlık kontröllerinden geçerek Almanya’ya gelen ilk nesil Türkler, yoğun çalışmalarıyla bu ülkenin ekonomisine büyük katkıda bulunmuşlardır. Şimdi rahat ortamda yaşıyan bizler, bu gerçeğin bilinciyle hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

-Eleştirilerimizi yerinde yapmalıyız

Türkler’i ve İslam Dini’ni hedef alan Almanya’nın önde gelen dergilerin kapaklarını göstererek Alman medyasının ön yargıları nasıl körüklediğini gösteren Zingal, “Burada, ‘Alman medyası yalan haber yapıyor” dersek, Alman ırkçı partileri ağzı ile konuşmuş oluruz (Lügenpresse). Haklı olduğumuz durumlarda tepkisiz kalmayacağız elbette. Yerinde eleştirilerimizide yapacağız” dedi. Almanya’da Türklere yönelik yapılan haksızlıklara da değinen Zingal, “Almanya organları çok iyi çalışıyor. İyiki herşeyden haberleri var. Hak etmediğimiz halde yapılan haksızlıklara seyirci kalmamalıyız. Kamuoyuna duyurmak için gündeme taşımalıyız” dedi.

-2017 seçim yılı!

Almanya’da bu yıl Saarland, Schleswig Holstein, Kuzey Ren-Vestfalya olarak üç eyalet ve ardından Federal Meclis seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Zingal, aşırı sağ partilerin oylarını gittikçe arttırdığı görüldüğünden büyük partilerde oy kaybına uğramamak için sağcı partilerin ağzıyla konuştuklarını ve bunu da iyi yapmadıklarını belirtti. Soru üzerine Zingal, “Alman vatandaşlığına geçmiş 1,2 milyon Türk kökenlinin yüzde 70’i muhafazakar olarak biliniyor. Bizleri artık tabiri caizsse ‘cepte keklik’ gibi görmemeliler. Bizler için neler yapabileceklerini görerek tercihimizi yapacağız” dedi.

Türk kökenli Bremen Eyalet Milletvekilleri Dr. Oğuzhan Yazıcı (CDU) ve Mehmet Acar’ın (SPD) yanı sıra UETD Bremen teşkilatı Yönetim Kurulu ve çeşitli derneklerden temsilcilerinde katıldığı etkinlik, soru-cevap şekinde devam etti.

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